Известного врача из Актобе осудили за хищение 53 млн тенге

Бывшего главного врача поликлиники № 3 Актобе Жанвека Нармухамедова приговорили к пяти годам лишения свободы условно за мошенничество с деньгами Фонда социального медицинского страхования. Ущерб в размере 53,1 млн тенге он полностью возместил.

По данным «Диапазон», Нармухамедов фактически руководил медицинским центром «Медина Клиник», который оказывал услуги в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Следствие установило, что в информационную систему DamuMed вносили недостоверные сведения об оказанных медицинских услугах, в том числе фиктивных и дублирующих ранее полученные. На основании этих данных фонд перечислял деньги клинике.

Всего, по версии обвинения, было похищено 53 млн 117 тыс. тенге. Врач признал вину и полностью возместил ущерб государству. После этого он заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. При этом Нармухамедов известен в Актобе многолетней работой в медицине. Он руководил поликлиникой № 3 в течение 14 лет, организовал при ней амбулаторный центр микрохирургии глаза, где ежегодно проводят около 600 операций.

Во время пандемии на базе поликлиники также открыли стационар, в котором, по данным издания, пролечили 1 400 человек. Врач награждён орденом «Құрмет». Зимой этого года его проводили на пенсию. Приговор пока не вступил в законную силу.