Работать в понедельник не придется: кого ждет дополнительный выходной
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В октябре казахстанцев ждут дополнительные выходные в связи с празднованием Дня Республики. В этом году национальный праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 26 октября, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
При пятидневной рабочей неделе жители Казахстана смогут отдохнуть три дня подряд - 24, 25 и 26 октября.
Всего в октябре у казахстанцев с пятидневным графиком работы будет 10 выходных дней. Для тех, кто работает шесть дней в неделю, предусмотрено пять выходных. В связи с праздником они будут отдыхать два дня подряд - 25 и 26 октября
Напомним, День Республики отмечается ежегодно 25 октября и имеет статус национального праздника. Он приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, которую Верховный Совет КазССР утвердил 25 октября 1990 года.
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