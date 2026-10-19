Как проверить БАД перед покупкой: что нужно знать казахстанцам

Биологически активные добавки могут обещать быстрое улучшение здоровья, однако даже наличие государственной регистрации не гарантирует их лечебного эффекта. Как проверить БАД перед покупкой, на что обратить внимание на упаковке и почему не стоит доверять только рекламе, рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно–эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Красочная упаковка, положительные отзывы в социальных сетях и рекомендации блогеров нередко влияют на выбор покупателей. Однако специалисты напоминают: прежде чем приобретать биологически активные добавки, необходимо убедиться в их государственной регистрации.

В Казахстане все БАД, подлежащие продаже, должны пройти обязательную государственную регистрацию. Эта процедура предусматривает оценку безопасности продукции и ее соответствия требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подтверждением служит свидетельство о государственной регистрации (СГР).

Как проверить регистрацию БАД

По словам Мухамгали Арыспаева, покупатели могут самостоятельно проверить наличие государственной регистрации добавки через официальный реестр ЕАЭС.

«Проверить регистрацию потребитель может самостоятельно. Для этого необходимо открыть официальный Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС и найти продукт по названию, изготовителю или номеру свидетельства. Затем следует внимательно сопоставить найденные сведения с информацией на упаковке: название добавки, данные производителя, номер и дату выдачи СГР. Важно также обратить внимание на статус документа», – пояснил Мухамгали Арыспаев.

При этом фотография свидетельства, предоставленная продавцом, не является достаточным подтверждением регистрации. Документ может относиться к совершенно другой продукции, даже если названия добавок похожи.

Если информация на упаковке не совпадает с данными реестра или сведения о продукте отсутствуют, специалист рекомендует запросить необходимые документы у продавца. При возникновении сомнений можно обратиться в территориальный орган санитарно–эпидемиологического контроля.

Госрегистрация не означает, что БАД лечит заболевания

Как подчеркнул представитель департамента, наличие свидетельства о государственной регистрации подтверждает прохождение установленной процедуры оценки безопасности, но не доказывает лечебную эффективность добавки.

БАД не является лекарственным средством, не гарантирует избавления от заболеваний и может подходить далеко не каждому человеку.

Особое внимание следует уделять составу продукции, количеству активных компонентов, рекомендациям по применению и противопоказаниям. На упаковке также должны содержаться сведения о производителе, сроке годности, условиях хранения и государственной регистрации.

Отдельно необходимо убедиться в наличии указания о том, что продукт не является лекарственным средством.

Как проверить БАД по цифровой маркировке

Еще одним инструментом защиты потребителей стала цифровая маркировка продукции.

«Дополнительным инструментом проверки становится цифровая маркировка. С 1 сентября 2026 года в Казахстане введена обязательная маркировка Data Matrix для БАД, подпадающих под установленные требования. Проверить сведения по коду можно через приложение Naqty Onim. При этом для продукции, произведённой до введения обязательной маркировки, предусмотрены переходные правила: соответствующие остатки могут реализовываться до окончания срока годности. Поэтому отсутствие кода следует оценивать с учётом даты изготовления продукта», – отметил специалист.

Таким образом, отсутствие Data Matrix на упаковке не всегда означает нарушение. Необходимо учитывать дату производства и действующие переходные правила. При этом проверка цифровой маркировки не заменяет проверку государственной регистрации.

Что должно насторожить при покупке

По словам Мухамгали Арыспаева, поводом отказаться от покупки могут стать нечитаемая этикетка, отсутствие обязательных сведений о продукте или несоответствие информации данным официального реестра.

Особую осторожность следует проявлять, если продавец не может предоставить документы, торопит с оплатой или вместо подтверждения регистрации ссылается исключительно на положительные отзывы покупателей.

В таких случаях специалисты советуют не принимать решение под давлением, самостоятельно проверить сведения о БАД и при подозрении на нарушение обратиться в территориальный департамент санитарно–эпидемиологического контроля.

Кроме того, даже зарегистрированные добавки необходимо выбирать с учетом противопоказаний и возможного взаимодействия с принимаемыми лекарственными препаратами.

Обещания полностью вылечить хроническое заболевание или заменить назначенную врачом терапию должны вызывать настороженность независимо от популярности продукта и убедительности рекламы. Поэтому перед покупкой БАД важно оценивать не только рекламные заявления, но и официальные сведения о его безопасности и составе.