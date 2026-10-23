Как у Зелёного Гоблина: блогер собрал летающую доску и поднялся на ней в воздух
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Фантастика из «Человека-паука» становится реальностью. В Китае молодой изобретатель собрал летающую доску, встал на неё и поднялся над землёй. Испытания необычного аппарата попали на видео, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Автор разработки – техноблогер Сун Синъюй из провинции Хубэй в Центральном Китае.
На кадрах молодой человек стоит на небольшой платформе, которая плавно поднимается в воздух. Некоторое время он удерживается на высоте, а затем аккуратно приземляется.
Всё это происходит без привычных для летательных аппаратов крыльев или кабины. Со стороны устройство напоминает летающую доску Зелёного Гоблина – персонажа вселенной «Человека-паука».
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Кто придумал летающую доску
Сун Синъюю 26 лет. Он ведёт технологический блог под псевдонимом Amazing Ayu («Удивительный Аюй») и самостоятельно занимается созданием необычных устройств. По данным китайских СМИ, изобретатель работал над ховербордом без большой команды инженеров. Ему пришлось разбираться в механике, программировании и управлении полётом.
Путь к первым успешным испытаниям оказался непростым. Изначально блогер экспериментировал с миниатюрными реактивными двигателями, но один из прототипов загорелся во время тестирования. После неудачи Сун Синъюй изменил конструкцию и перешёл на электрическую систему.
Как доска держится в воздухе
По сообщениям СМИ, аппарат оснащён десятью электрическими роторами. Именно они создают подъёмную силу и позволяют платформе отрываться от земли. Изобретатель также разработал систему управления, которая отслеживает параметры полёта и помогает сохранять равновесие.
На опубликованном видео ховерборд взлетает, зависает в воздухе и плавно опускается обратно. Испытания проходили на небольшой высоте. Пока это экспериментальная разработка, а не готовое средство передвижения. До появления подобных устройств на улицах ещё далеко: необходимо подтвердить их безопасность и надёжность. Но главный результат уже можно увидеть своими глазами: летающая доска, которая ещё недавно казалась реквизитом из фильма о супергероях, действительно оторвалась от земли.
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