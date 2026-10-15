Как ускорить грузоперевозки по Среднему коридору: Турция представила свои предложения

Турция внедряет искусственный интеллект в транспортную отрасль и развивает цифровые решения для международных грузоперевозок. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу предложил объединить информационные системы стран Среднего коридора на основе единых стандартов, чтобы создать общую цифровую логистическую службу, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Абдулкадир Уралоглу заявил на VIII Международном бизнес-форуме «NEW SILK WAY».

По словам министра, Турция расширяет использование электронных разрешений в международных автомобильных перевозках. Система электронных транзитных разрешений, первоначально внедренная совместно с Узбекистаном, постепенно распространяется и на другие страны. В рамках сотрудничества с Казахстаном перевозчикам также стали доступны электронные транзитные разрешения.

Кроме того, в этом году планируется полностью перевести в цифровой формат многосторонние разрешения на перевозки Европейской конференции министров транспорта. Это позволит упростить доступ к документам, ускорить административные процедуры и сделать их более прозрачными.

В сфере морского транспорта Турция интегрировала информационную систему управления портами с системой «Единого окна». Благодаря этому прибытие судов в порты и их отправление оформляются в электронном формате.

В авиационной отрасли в 35 аэропортах страны используются отечественная электронная система взлетно-посадочных полос и цифровая инфраструктура выдачи разрешений.

Искусственный интеллект поможет повысить безопасность транспорта

Абдулкадир Уралоглу отметил, что одно из главных преимуществ искусственного интеллекта в транспортной сфере – возможность заранее выявлять потенциальные риски и обеспечивать бесперебойную работу инфраструктуры.

В рамках совместного проекта Турецких государственных железных дорог (TCDD) и научно-исследовательской организации TÜBİTAK на автоматизированных станциях технического осмотра поездов проверяются важнейшие элементы подвижного состава прямо во время движения. Для этого используются датчики и технологии обработки изображений на основе искусственного интеллекта.

Такая система позволяет выявлять признаки неисправностей на ранней стадии и своевременно проводить техническое обслуживание.

Интеллектуальные транспортные системы испытываются и на автомобильных дорогах. В Стамбуле создан пилотный коридор протяженностью около 40 километров. На этом участке проверяются технологии обмена данными между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой при различных сценариях движения и погодных условиях.

Цель проекта – заблаговременно выявлять опасные ситуации, включая дорожно-транспортные происшествия, остановившиеся на дороге автомобили и гололед, а затем оперативно предупреждать об этом водителей.

По словам министра, подобные решения способны повысить безопасность дорожного движения и обеспечить более эффективное использование существующей инфраструктуры.

Для поддержки цифровой трансформации Турция также развивает телекоммуникационную инфраструктуру и мощности по обработке данных. В стране ведется работа по широкому внедрению технологии 5G. Кроме того, началось строительство центра обработки данных Türksat, который позволит расширить возможности использования искусственного интеллекта и облачных сервисов.

Среднему коридору необходима единая цифровая система

Во время форума один из журналистов поинтересовался, каким образом можно объединить информационные системы стран Среднего коридора, чтобы ускорить грузоперевозки. По его мнению, такая интеграция позволила бы организовать перевозки как единую логистическую услугу.

Абдулкадир Уралоглу заявил, что Турция поддерживает модель, при которой действующие цифровые системы разных государств будут взаимодействовать на основе общих стандартов.

– Мы считаем, что цифровое сотрудничество в рамках Среднего коридора должно развиваться через модель, которая объединит существующие системы наших стран на основе единых стандартов. Для этого необходимо совместно определить, какая информация, кем и на основании каких полномочий будет передаваться. Должны быть четко разграничены обязанности транспортных и таможенных органов, а также компаний-перевозчиков. Частный сектор также необходимо привлекать к разработке услуг с самого начала, – сказал министр.

По его словам, в июне 2026 года по инициативе Турции на заседании координационного комитета в рамках Европейской экономической комиссии ООН и Организации экономического сотрудничества была принята Стамбульская стратегическая рамочная программа.

На встрече стороны договорились развивать региональную структуру, которая обеспечит совместимость национальных цифровых систем.

В рамках этой работы также рассматривается возможность тестирования взаимодействия различных систем с помощью технологии цифровых двойников.

В качестве примера министр привел действующую в Турции электронную систему контроля в транспортной отрасли. Уполномоченные компании вносят сведения о перевозках в собственные программные системы, после чего информация автоматически передается в информационную систему министерства.

По его словам, этот опыт показывает, что обмен данными между различными платформами можно организовать на основе единых правил.

Уралоглу считает, что для развития региональной цифровой логистики необходимо сначала выбрать конкретный маршрут. Затем следует определить, какие данные будут передаваться между участниками перевозок, кто получит к ним доступ и какие обязанности будут возложены на соответствующие ведомства.

При этом эффективность новых систем необходимо оценивать по единым показателям. Среди них – сокращение времени оформления перевозок и уменьшение необходимости многократного ввода одной и той же информации.

Кроме того, следует заранее предусмотреть порядок эксплуатации новых систем и их технического обслуживания.

– Турция готова развивать эту модель совместно с региональными партнерами и заинтересованными сторонами. Наша цель – создать единую цифровую службу, которая будет надежно работать на протяжении всего транспортного коридора, – подчеркнул министр.

Таким образом, предложенная Турцией модель предполагает не создание отдельной цифровой платформы для каждой страны, а объединение уже действующих национальных систем. Такой подход должен упростить обмен информацией между участниками перевозок и сократить время прохождения логистических процедур на Среднем коридоре.