В Актюбинской области продолжается активное развитие женского предпринимательства, и один из самых вдохновляющих его проводников — депутат маслихата, предприниматель и наставник Кульпаршин Айдарханова, передает BAQ.KZ.

Она убеждена, что бизнес невозможен без ценностей, ответственности и стремления менять жизнь вокруг.

"Бизнес — это не только про прибыль, а еще про ответственность и человеческие ценности", — подчеркивает она.

По словам Айдархановой, женщины в Казахстане всё активнее проявляют себя в предпринимательстве, особенно в сельских районах. Они открывают магазины, пекарни, салоны, учебные центры и делают это не ради статуса, а ради реальных перемен. "Эти женщины не ждут удобного момента, они создают его сами", — говорит она. Для многих сельских жительниц предпринимательство становится способом изменить жизнь своей семьи и своего аула. Айдарханова уверена, что ключевым фактором поддержки должны стать наставничество, обучение и содействие местных органов власти.

"Бизнес — это не просто экономическая деятельность, это инструмент трансформации общества", — считает она.

Особую силу женщины демонстрируют в регионах, где один небольшой проект способен оживить целый населённый пункт.

"Женщина в бизнесе — это особая сила. Она строит дело не только умом, но и сердцем", — отмечает Кульпаршин Айдарханова.

Она приводит истории женщин, которые начинали практически с нуля: домашняя пекарня, обеспечивающая хлебом целый поселок, центр для детей, созданный из стремления дать им возможности, цех по переработке, где матерям предоставили рабочие места.

"Это не просто бизнес-кейсы — это живые доказательства того, что казахстанка способна поднимать сообщество через свой труд и продукт", — добавляет она.

Отдельное внимание предпринимательница уделила проекту "Одно село – один продукт", реализуемому НПП "Атамекен". Его цель — создание уникальных брендов каждого региона.

"Уилский район известен как родина тары, Иргизский развивает производство молочной продукции, Айтекебийский — шерстяные изделия, а в Шалкарском районе делают прекрасные войлочные изделия из верблюжьей шерсти", — рассказала она. Но для устойчивости таких проектов нужна поддержка: гранты, обучение, работа команд на местах. Она приводит пример Хобдинского района, где обучение женщин, мастер-классы и онлайн-курсы стали регулярной практикой. "Вот такой подход должен быть в каждом регионе", — уверена Айдарханова.

По её мнению, время требует создания женских сообществ в каждом поселке — активных групп, которые способны решать местные вопросы, объединяться и поддерживать друг друга.

"Мы готовы сами приезжать в такие села, проводить бесплатные семинары, делиться кейсами, обучать", — сказала она, подчеркнув лишь одно условие — наличие места для встреч.

Как наставник, Кульпаршин Айдарханова считает главный совет универсальным: начинать.

"Самое важное — начать", — говорит она.

Первый шаг — анализ потребностей региона. Затем женщине-предпринимателю необходимы четыре ключевых блока знаний: управленческие, цифровые, правовые и личные.

"Многие женщины работают очень много, но зарабатывают мало — не потому что не умеют, а потому что им просто никто не объяснил базовые принципы простым языком", — подчёркивает она.

Завершая разговор, Айдарханова ободряюще обращается к начинающим предпринимательницам.