Какие культурные события ждут туристов в Казахстане в апреле
Сегодня 2026, 03:29
11Фото: BAQ.kz
В апреле Казахстан пригласит туристов на ряд крупных событий, объединяющих литературу, ремёсла и современные технологии. Страна будет принимать как казахстанцев, так и иностранных гостей.
- 22–26 апреля, Астана — международная книжная выставка Eurasian Book Fair. Посетителей ждут презентации новых книг, встречи с авторами и образовательные сессии.
- 23–24 апреля, Жамбылская область — этнокультурный фестиваль «Тараз – город ремесленников». Гости смогут пройтись по улице мастеров, принять участие в мастер-классах и познакомиться с уникальными изделиями народных умельцев.
- 26 апреля, Костанайская область — первый семейный технофестиваль TechTrail Qostanai. Программа включает инженерные квесты, интерактивные лаборатории и экскурсии на производственные предприятия.
В этом году по всей стране планируется 55 крупных культурно-туристических мероприятий. Туристам советуют заранее планировать поездки и выбирать события по интересам.
Самое читаемое
- В Семее открылась новая школа на 300 мест
- Не лечить, а предотвращать: в медицине формируется новый подход к заболеваниям
- «Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад
- Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
- Известного российского блогера ударили у столичного Байтерека