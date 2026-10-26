Какие объекты открылись в регионах Казахстана на прошедшей неделе 

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны продолжается системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а также повышению качества жизни граждан.

Промышленность и производство

В Карагандинской области на территории СЭЗ «Сарыарқа» открыт завод Silumin of Qazaqstan по выпуску алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Проект с полным производственным циклом направлен на развитие алюминиевого кластера, импортозамещение и создание новых рабочих мест.

В селе Темірлан Туркестанской области запущен завод компании ТОО «Huating Biotechnology Co., LTD» по производству жира и желатиновых компонентов из костей КРС. Предприятие стоимостью 9 млрд теңге обеспечит глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и выпуск пептона, используемого в биотехнологии, микробиологии и фармацевтике.

В Туркестанской области открыт завод по переработке хлопкового масла. Стоимость проекта — 1,5 млрд теңге, В рамках его реализации создано 36 постоянных рабочих мест. Запуск нового производства позволяет увеличить объемы переработки хлопка-сырца в регионе и повысить добавленную стоимость сельхозпродукции.

Здравоохранение

В селе Бескөл состоялось техническое открытие новой поликлиники на 250 посещений в смену стоимостью около 5,1 млрд теңге. Учреждение обеспечит медицинским обслуживанием более 40 тыс. жителей Кызылжарского района, расширив возможности диагностики и лечения на местном уровне.

В Ақтөбе открылся современный образовательный центр AQTOBE IT HUB, где будут обучать программированию, робототехнике, ИИ и другим цифровым направлениям для подготовки специалистов будущего. Ключевое направление центра – школа программирования и ИИ Tomorrow School для граждан старше 18 лет, где можно бесплатного освоить IT-профессии по международной модели Peer-to-Peer.

В селе Қыстау-Күршім Восточно-Казахстанской области введена в эксплуатацию новая школа на 50 учеников, построенная взамен старого здания 1975 года постройки. Объект позволил перевести всех детей на обучение в одну смену и обеспечить современные условия для работы педагогов.

Развитие инфраструктуры и ЖКХ

В Мангистауской области после реконструкции открыли здание жд-вокзала в стиле hi-tech площадью более 9 тыс. м2, в 11 раз больше прежнего здания. Новый трехэтажный комплекс рассчитан на обслуживание 2,5 тыс. пассажиров в сутки и до 4 тыс. – в летний пиковый период.

В Қарасайском районе Алматинской области введена в эксплуатацию новая система питьевого водоснабжения села Жармұхамбет. В рамках проекта стоимостью 1,4 млрд теңге проложен 51 км водопроводных сетей, пробурены две водозаборные скважины и построены два резервуара объемом по 300 м³ каждый.

В Актюбинской области для учреждения по обслуживанию гидротехнических сооружений закуплены 26 единиц специальной техники, включая автокраны, гусеничный экскаватор, погрузчик, краны-манипуляторы, буровую машину и тягачи. Новая техника повысит оперативность и качество работ по содержанию гидротехнических сооружений и усилит меры по предупреждению подтоплений.

Социальная сфера и туризм

В поселке Шұбарқұдық Актюбинской области открылся новый крытый бассейн общей площадью 1,6 тыс. м2. Объект передан районной детско-юношеской спортивной школе, плаванием занимаются 84 ребенка. В планах увеличить пропускную способность до 130 мест.