Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года

С 1 января 2027 года при назначении некоторых государственных пособий из республиканского бюджета в Казахстане начнут учитывать уровень благосостояния семьи и ее реальную нуждаемость. По словам министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, критерий нуждаемости введут для 14 из 36 видов государственных пособий, финансируемых из республиканского бюджета. Остальные 22 выплаты продолжат назначать в прежнем порядке.

В рамках изменений будут оценивать не только доходы и имущество семьи, но и ее социальное положение. Кроме того, казахстанцы смогут предварительно рассчитать уровень благосостояния своей семьи с помощью нового калькулятора в приложении eGov Mobile.

Что изменится по сравнению с прежним порядком

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций разъяснил новые принципы предоставления социальной поддержки.

По словам министра, государственная помощь должна быть направлена прежде всего гражданам, которые не могут самостоятельно обеспечить свои потребности. Поэтому вместо формального назначения пособий предлагается оценивать реальный уровень нуждаемости семьи.

«Мы переходим от формального назначения пособий к оценке реального уровня нуждаемости семьи», – сказал Аскарбек Ертаев.

Согласно новому подходу, будут оцениваться материальное положение и социальная устойчивость семьи. При этом учтут не только личные доходы получателя пособия, но и доходы и имущество всех членов одного домохозяйства.

Как пояснил министр, две семьи с одинаковыми доходами могут находиться в совершенно разных социальных условиях. Например, если в одной семье больше иждивенцев, то и финансовая нагрузка на нее выше. Поэтому новая методика предусматривает учет не только доходов, но и состава семьи, а также ее социального положения.

Как будут оценивать благосостояние семьи

Основой новой системы станет Методика определения уровня социального благосостояния, утвержденная 30 сентября 2026 года.

Методика включает два основных компонента:

Материальное благосостояние. Предусмотрено 59 показателей по шести направлениям, включая доходы и занятость, недвижимость, транспорт, бизнес, сельскохозяйственные активы и кредиты.

Социальная устойчивость. Учитываются состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Оценка будет проводиться автоматически на основании сведений государственных информационных систем. По словам министра, дополнительные справки от граждан требовать не будут.

При новом порядке объектом оценки станет не отдельный получатель пособия, а все домохозяйство. Будут учитываться доходы и имущество членов семьи, родственников и других людей, зарегистрированных и проживающих по одному адресу.

Кроме того, в установленном порядке при определении состава семьи могут учитываться и дети родителей, проживающих раздельно. Министр пояснил, что такой подход призван предотвратить искусственное разделение семей ради получения государственных выплат.

Семьи разделят на пять категорий

По информации министерства, домохозяйства планируется разделить на пять категорий в зависимости от уровня благосостояния: A, B, C, D и E. При определении категории будут учитывать совокупность нескольких признаков, а не один отдельный показатель.

Категория A – семьи с высоким уровнем благосостояния.

Для отнесения к этой категории необходимо одновременное наличие как минимум двух признаков. Среди них – ежемесячный доход от 356 тысяч тенге на человека, наличие нескольких жилых объектов общей площадью более 120 квадратных метров, коммерческой недвижимости, крупного бизнеса, автомобилей класса люкс и сельскохозяйственных активов.

По данным министра, к этой категории относятся 329 тысяч домохозяйств, или 5% от общего числа.

Категория B – экономически устойчивые семьи.

Для этой категории также необходимо наличие не менее двух признаков. В их числе – доход от 305 до 356 тысяч тенге на человека, несколько объектов недвижимости, автомобили премиум-класса, средний бизнес или коммерческий транспорт. Также учитываются сельскохозяйственная техника, земельные участки и поголовье скота.

По информации министра, к категории B относятся 1 миллион 50 тысяч домохозяйств, или 15%. Для семьи из четырех человек доходный критерий составляет от 1,2 до 1,4 миллиона тенге в месяц.

Категория C – семьи с удовлетворительным уровнем благосостояния.

К этой категории могут относиться семьи с доходом от 203 до 305 тысяч тенге на человека, в которых трудоустроены два и более члена семьи, имеется собственное жилье и автомобиль либо ведется малый бизнес.

Согласно докладу министра, в эту категорию входят 2,8 миллиона домохозяйств, или 45%. Несмотря на стабильный доход, такие семьи могут нуждаться в отдельных мерах государственной поддержки.

Категория D – экономически уязвимые семьи.

В эту группу входят семьи, в которых доход на человека составляет от одного до двух прожиточных минимумов, трудоспособные члены семьи не имеют работы, имеются просроченные кредитные обязательства или недостаточная обеспеченность жильем.

В докладе доход на одного человека указан на уровне примерно 51–102 тысяч тенге. Число домохозяйств категории D составляет около 1,8 миллиона, или 29%.

Категория E – социально уязвимые семьи.

К этой категории относятся семьи, не имеющие дохода либо находящиеся за чертой бедности, с длительной просроченной задолженностью по кредитам, без трудоспособных членов семьи или собственного жилья.

По данным министра, в категорию E входят 212 тысяч домохозяйств, или 3%. Государственная поддержка должна быть направлена прежде всего таким семьям.

Министр подчеркнул, что семьи категорий C, D и E сохранят право на государственную поддержку по 14 видам выплат. В общей сложности речь идет примерно о 4,8 миллиона домохозяйств.

На какие пособия введут критерий нуждаемости

По словам Аскарбека Ертаева, критерий нуждаемости введут только для 14 из 36 видов государственных пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета.

В их числе – отдельные выплаты семьям с детьми, пособия по инвалидности, уходу и потере кормильца, выплаты на погребение и специальные государственные пособия.

По новым правилам для семей категорий A и B возможность получения этих выплат будет ограничена. При этом семьи категорий C, D и E сохранят право на их получение.

В докладе министра отмечается, что остальные 22 вида пособий продолжат назначать в прежнем порядке. Среди них – выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, гражданам, пострадавшим от ядерных испытаний и политических репрессий.

Кроме того, уровень благосостояния домохозяйства не будет учитываться при назначении выплат отдельным категориям лиц с инвалидностью и гражданам, работавшим во вредных условиях труда.

Как изменятся выплаты при рождении ребенка и по уходу за ним

Министр пояснил, что новые требования будут распространяться не на все выплаты, связанные с рождением ребенка и уходом за ним.

Для женщин, участвовавших в системе социального страхования два года и более, социальная выплата по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования сохранится независимо от категории благосостояния семьи.

При этом единовременное пособие в связи с рождением ребенка, выплачиваемое из республиканского бюджета, будет назначаться с учетом критерия нуждаемости.

В докладе министра также указано, что единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, выплачиваемые из республиканского бюджета неработающим женщинам, будут зависеть от уровня нуждаемости семьи.

В таком случае семьи категорий C, D и E сохранят право на выплаты, а семьям категорий A и B указанные пособия назначаться не будут.

Кроме того, если мать выйдет на работу до достижения ребенком полутора лет, социальная выплата по уходу за ребенком продолжит выплачиваться до окончания установленного срока. Возвращение женщины к трудовой деятельности не станет основанием для прекращения выплаты.

При этом выплата по беременности и родам сохранится в прежнем порядке независимо от категории семьи.

Благосостояние семьи будут регулярно пересматривать

Новая система будет работать через Цифровую карту семьи. По словам министра, она охватывает 6,2 миллиона семей, а сведения поступают более чем из 30 государственных информационных систем.

Данные будут обновляться ежедневно, а состав семьи и уровень ее благосостояния – пересматриваться ежемесячно.

Если доходы семьи снизятся и она перейдет в категорию нуждающихся в государственной поддержке, при очередной переоценке право на ранее приостановленную выплату может быть восстановлено.

Следовательно, семья не будет закреплена за определенной категорией навсегда. По мере изменения ее социально-экономического положения уровень благосостояния будет пересматриваться.

По словам министра, цель реформы заключается не в сокращении социальной помощи, а в ее направлении тем, кто действительно в ней нуждается. Наряду с выплатами предусматривается содействие гражданам в трудоустройстве и получении профессионального образования.

Более 200 казахстанцев добровольно отказались от пособий

В Казахстане более 200 граждан приняли решение добровольно отказаться от получения некоторых государственных пособий. Среди них – предприниматели и многодетные родители, материальное положение которых улучшилось и которые теперь могут самостоятельно обеспечивать свои семьи.

Ранее некоторым семьям с высоким уровнем благосостояния, относящимся к категории A, на основании данных Цифровой карты семьи направили SMS-уведомления. В сообщениях разъяснялась возможность добровольного отказа от соответствующей выплаты.

Гражданин может сообщить о своем решении, ответив на SMS. При этом прекращается только та выплата, от которой он отказался. Права на остальные пособия сохраняются. Соответствующие выплаты гражданам, добровольно отказавшимся от них, прекращаются до 1 января 2027 года.

Жительница Актобе, мать шестерых детей и предпринимательница Калауша Садыкова также добровольно отказалась от пособия для многодетных семей. По ее словам, когда она только начинала свое дело, государственная поддержка была важна для семьи, однако теперь она может обеспечивать ее самостоятельно.

«Когда я только начинала свой бизнес, эта поддержка была для нас очень полезной. Сейчас мое дело развивается, и я могу самостоятельно обеспечивать свою семью. Поэтому я приняла решение добровольно отказаться от пособия для многодетных семей», – рассказала Калауша Садыкова.

Как проверить, к какой категории относится ваша семья

Для ознакомления с новыми критериями оценки благосостояния семьи в мобильном приложении eGov Mobile стал доступен специальный сервис.

С помощью калькулятора пользователи могут ознакомиться с условиями оценки и предварительно рассчитать уровень благосостояния своей семьи. При расчете учитываются не только доходы и имущество, но и состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Расчет проводится на основании сведений, которые пользователь вводит самостоятельно. Поэтому результат калькулятора носит исключительно информационный характер и не является решением о назначении или прекращении государственного пособия.

Предварительно определить уровень благосостояния своей семьи можно в приложении eGov Mobile. Для этого необходимо воспользоваться калькулятором и проверить, к какой категории может относиться ваше домохозяйство.