Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы и обсудил ключевые положения проекта новой Конституции. Встреча прошла открыто и содержательно. Студенты, активисты и представители общественных организаций задали десятки вопросов, в том числе о конкретных возможностях для молодежи, передает BAQ.KZ.

Вопрос «Что даст новая Конституция молодежи?» стал одной из самых обсуждаемых тем. Отвечая на него, Арман Кырыкбаев отметил, что проект новой Конституции, выносимый на республиканский референдум 15 марта, не только отвечает на современные вызовы, но и закладывает основу для долгосрочного развития страны. В документе особое внимание уделено гарантиям прав человека, поддержке предпринимательства, обеспечению качественного образования, а также развитию науки и инноваций.

По словам помощника Президента, новая Конституция создаёт правовую основу для формирования образованного, конкурентоспособного и технологически грамотного поколения. Усиление поддержки молодых ученых и стартап-проектов рассматривается государством как один из стратегических приоритетов.

В ходе встречи также широко обсуждались инициативы Президента «Справедливый Казахстан», «Чистый Казахстан» и «Закон и порядок». Эти инициативы нашли отражение в проекте новой Конституции.