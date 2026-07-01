Каким будет Курултай: обзор главных норм нового Конституционного закона

Главное изменение – переход к однопалатной парламентской системе. Вместо прежней модели законодательную власть будет осуществлять Курултай – высший представительный орган страны. Закон подробно определяет, как будет формироваться Курултай, какие полномочия он получит, как будет принимать законы, взаимодействовать с Правительством и каким станет статус его депутатов. Корреспондент BAQ.KZ собрал главные нормы нового Конституционного закона.

Как Казахстан пришел к Курултаю

Отправной точкой реформы стало Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 8 сентября 2025 года. Тогда Глава государства предложил перейти к однопалатному парламенту и отметил, что Сенат выполнил свою историческую миссию.

После этого началась работа над парламентской реформой. Была создана рабочая группа, куда вошли депутаты, представители политических партий, ученые и эксперты.

Следующим этапом стало создание Конституционной комиссии. Она была образована 21 января 2026 года. В ее состав вошли 130 казахстанских специалистов. Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. Ее заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и вице-премьер – министр культуры и информации Аида Балаева.

Работа над новой Конституцией проходила в открытом формате. Все 12 заседаний комиссии транслировались в прямом эфире. Проект Конституции дважды публиковался для всенародного ознакомления. Через платформы e-Government и e-Өтініш поступило около 12 тысяч предложений. Часть из них была учтена при доработке документа.

Окончательное решение приняли на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. За новую Конституцию проголосовали 87,15% участников голосования.

Что такое Курултай

Курултай Республики Казахстан станет высшим представительным органом страны. Именно он будет осуществлять законодательную власть.

Его работа будет строиться на основе Конституции, Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», других законов и Регламента Курултая.

В законе отдельно закреплены принципы работы нового органа. Это законность, коллегиальность, гласность, политическое многообразие и равенство депутатов.

То есть Курултай будет не просто принимать законы. Он станет центральной площадкой, где будут обсуждаться ключевые вопросы государственного управления, парламентского контроля и взаимодействия с Правительством.

Как будет формироваться Курултай

Курултай будет состоять из 145 депутатов. Их будут избирать по системе пропорционального представительства по единому общенациональному избирательному округу.

Выборы будут проходить на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Срок полномочий депутатов составит пять лет. Новый созыв начнет работу с момента открытия первой сессии. Его полномочия завершатся тогда, когда начнет работу первая сессия следующего созыва.

Закон также определяет, в каких случаях Курултай может быть распущен досрочно. Президент после консультаций с Председателем Курултая и Премьер-Министром вправе распустить Курултай.

Такое право предусмотрено, в частности, если депутаты повторно откажутся дать согласие на назначение кандидатуры, предложенной Президентом, либо повторно не изберут Председателя Курултая.

При этом есть ограничения. Курултай нельзя распустить в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, а также в течение одного года после предыдущего роспуска.

Как будет работать Курултай

Курултай будет работать сессионно. Первую сессию нового созыва Президент должен созвать не позднее 30 дней после опубликования итогов выборов.

До избрания Председателя заседания будет вести Председатель Центральной избирательной комиссии.

Очередные сессии будут проходить один раз в год – с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня.

Между очередными сессиями может быть созвана внеочередная сессия. Это возможно по инициативе Президента, по предложению Председателя Курултая или не менее одной трети депутатов. На такой сессии будут рассматривать только те вопросы, ради которых она была созвана.

Заседания Курултая будут правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей депутатов. По общему правилу заседания будут открытыми. Однако Регламент может предусматривать и закрытый формат.

Кто возглавит Курултай

Курултай возглавит Председатель. Его будут избирать из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком. Голосование будет тайным. Кандидатуру на должность Председателя выдвинет Президент.

Председатель будет открывать сессии, созывать заседания, руководить подготовкой вопросов, следить за соблюдением Регламента, возглавлять Бюро и подписывать акты Курултая.

Если при голосовании голоса депутатов разделятся поровну, голос Председателя будет решающим.

У Председателя Курултая будет три заместителя.

Бюро, комитеты и комиссии

Координационным органом станет Бюро Курултая. В него войдут заместители Председателя, председатели постоянных комитетов и руководители фракций политических партий.

Бюро будет отвечать за организацию работы: координировать комитеты и комиссии, определять очередность рассмотрения вопросов, помогать комитетам работать совместно и решать внутренние организационные вопросы.

Основная законопроектная работа будет проходить в постоянных комитетах. Они будут рассматривать законопроекты, готовить заключения, создавать рабочие группы и привлекать к обсуждению представителей госорганов, общественных объединений, бизнеса, ученых и специалистов.

Комитеты также будут готовить парламентские слушания и проводить правительственные часы.

Количество постоянных комитетов не должно превышать восьми. Один депутат сможет входить только в один комитет.

Кроме того, Курултай сможет создавать специальные и временные комиссии. При нем также могут работать консультативно-совещательные органы. Их решения будут носить рекомендательный характер.

Какие полномочия получит Курултай

Курултай получит ключевые полномочия в сфере законодательства, государственного управления и парламентского контроля.

Он будет принимать конституционные законы и законы, повторно рассматривать документы, возвращенные Президентом с возражениями, решать вопросы войны и мира, принимать решения об использовании Вооруженных сил для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

Также Курултай будет объявлять выборы Президента и выдвигать инициативу о назначении республиканского референдума.

Отдельный блок полномочий связан с кадровыми назначениями. Курултай будет давать согласие Президенту на назначение Вице-Президента, Премьер-Министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Кроме того, в компетенцию Курултая войдут избрание и освобождение судей Верховного суда, рассмотрение вопросов о лишении неприкосновенности судей и депутатов, утверждение отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета.

Курултай также будет проводить парламентские слушания и правительственные часы, заслушивать членов Правительства и выражать вотум недоверия Правительству.

По вопросам своей компетенции Курултай сможет принимать не только законы и конституционные законы, но и постановления. Они будут обязательны к исполнению на всей территории Казахстана. Также новый орган сможет принимать обращения, декларации и заявления, не носящие законодательного характера.

Как будут приниматься законы

Право законодательной инициативы получат четыре субъекта: Президент, депутаты Курултая, Правительство и Қазақстан Халық Кеңесі.

Все законопроекты сначала будут направляться в профильные постоянные комитеты. На заседание Курултая они смогут выноситься только после получения заключений комитетов.

Президент сможет специальным посланием определить приоритетные законопроекты. Такие документы должны быть рассмотрены и приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

Отдельно прописан порядок для законопроектов Правительства, которые вносятся для оперативного реагирования на угрозы жизни и здоровью населения, конституционному строю, общественному порядку или экономической безопасности страны. Такие документы Курултай будет рассматривать незамедлительно.

После принятия Курултаем закон направляется Президенту. До подписания он предварительно скрепляется подписями Председателя Курултая и Премьер-Министра.

Президент подписывает закон в течение одного месяца либо возвращает его полностью или отдельные статьи для повторного обсуждения и голосования.

Если Курултай преодолеет возражения Президента необходимым большинством голосов, Президент подписывает закон в течение одного месяца. Если возражения не будут преодолены, закон считается непринятым либо принятым в редакции Президента.

Как Курултай будет контролировать Правительство

Одна из важных функций Курултая – парламентский контроль.

Новый орган будет заслушивать два раза в год отчет Председателя Высшей аудиторской палаты, обсуждать и утверждать отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета, а также ежегодные послания Конституционного суда о состоянии конституционной законности.

По инициативе не менее одной трети депутатов Курултай сможет заслушивать отчеты членов Правительства.

Если не менее двух третей депутатов придут к выводу, что член Правительства не исполняет законы, Курултай вправе обратиться к Президенту с предложением освободить его от должности. В этом случае Президент освобождает члена Правительства от занимаемой должности.

Курултай также будет заслушивать доклад Премьер-Министра об основных направлениях деятельности Правительства и всех его важнейших решениях.

Еще один инструмент контроля – вотум недоверия Правительству. Для этого нужна инициатива не менее одной пятой депутатов и поддержка большинства от общего числа депутатов.

Неутверждение отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета автоматически означает вотум недоверия.

Перед назначением членов Правительства их кандидатуры будут проходить консультации в профильных комитетах Курултая. По итогам таких консультаций комитет будет выносить рекомендательное заключение по каждой кандидатуре.

Какие права получит оппозиция

В законе отдельно закрепляется статус парламентского большинства и оппозиции.

Большинством будет считаться политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов. Оппозицией – партии, представленные в Курултае, но не входящие в большинство.

Оппозиция получит отдельные права. Она сможет не менее одного раза за сессию инициировать парламентские слушания и не менее двух раз за сессию определять повестку дня правительственного часа.

Кроме того, один из председателей постоянных комитетов обязательно будет избран из числа депутатов, выдвинутых оппозицией. Заместители председателей двух комитетов также будут избираться из числа депутатов, выдвинутых оппозицией.

Каким станет статус депутата

Полномочия депутата Курултая начнутся с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией. После этого депутаты принесут присягу народу Казахстана.

Для депутатов предусмотрен ряд ограничений. Они не смогут быть депутатами другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, заниматься предпринимательством или входить в руководящие органы коммерческих организаций.

Депутат будет обязан участвовать в работе Курултая и его органов. Голосовать он должен лично.

При этом депутаты смогут участвовать в обсуждении законопроектов, вносить законодательные инициативы и поправки, задавать вопросы докладчикам, инициировать заслушивание отчетов должностных лиц и знакомить депутатов с обращениями граждан, имеющими общественное значение.

Что изменится в итоге

Конституционный закон закрепляет новую модель законодательной власти в Казахстане. Курултай станет однопалатным высшим представительным органом страны, который будет принимать законы, контролировать Правительство, участвовать в согласовании ключевых назначений и работать через сессии, Бюро, комитеты и комиссии.

Отдельно закон определяет права парламентской оппозиции, статус депутатов, их гарантии, неприкосновенность и ответственность.

С 1 июля 2026 года именно на основе этих норм будет строиться деятельность Курултая Республики Казахстан.