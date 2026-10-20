Какой будет зима в Казахстане: синоптики представили предварительный прогноз

Зима 2026–2027 года в Казахстане ожидается относительно теплой, с умеренным количеством осадков. При этом синоптики прогнозируют перепады температур, метели, порывистый ветер, туманы и гололед, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет»

Согласно предварительному сезонному прогнозу, в отдельных районах северо-запада, севера, северо-востока и Центрального Казахстана осадков может выпасть больше климатической нормы. Температурные качели в течение зимы будут способствовать образованию ледяной корки в снежном покрове.

Ноябрь начнется с потепления

В ноябре средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. В начале месяца на севере, в центре и на востоке страны днем прогнозируется от +5 до +16 градусов, на юге и юго-востоке — от +15 до +25 градусов.

На западе и юго-западе, напротив, ожидается похолодание: ночью — до 0…−7 градусов, днем — до 0…+5 градусов. На южных метеостанциях этих регионов ночью прогнозируется −2…+3 градуса, днём — +3…+10 градусов.

Во второй и третьей декадах ноября погода будет неустойчивой, с частыми колебаниями температуры. В отдельные дни на севере, востоке и в центре страны ночные морозы могут достигать −10…−18 градусов.

На большей части Казахстана ожидаются смешанные осадки - дождь, снег и мокрый снег. В северных и восточных регионах преимущественно будет идти снег, хотя в начале месяца возможен дождь со снегом. Также прогнозируются туманы, гололед, порывистый ветер, а в северной половине страны - метели.

Осадков больше нормы ожидается в ряде северных и восточных регионов, а также в юго-восточной половине Алматинской области и области Жетісу.

Декабрь будет теплее нормы

В декабре средняя температура воздуха на всей территории Казахстана прогнозируется на 2 градуса выше климатической нормы.

Количество осадков на большей части страны ожидается около нормы. Больше обычного их может выпасть в Северо-Казахстанской области, на большей части Павлодарской, в северной половине Костанайской и Акмолинской областей, а также на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай. На юге Кызылординской области осадков предполагается меньше нормы.

В январе потепление затронет большую часть страны

В январе средняя температура воздуха на большей части республики ожидается выше нормы на 1–2 градуса. В северо-западной половине страны температурный фон будет близок к обычным значениям.

Осадки преимущественно прогнозируются около нормы. Больше нормы — на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе Атырауской и Мангистауской областей.

Дефицит осадков возможен в отдельных районах Кызылординской, Карагандинской областей, областей Ұлытау и Абай, а также в северной половине Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетісу.

Февраль ожидается теплым и осадочным

В феврале на большей части Казахстана средняя температура воздуха прогнозируется на 1–3 градуса выше нормы. На севере и востоке страны она будет близка к климатическим значениям.

На большей части территории республики осадков ожидается больше нормы. В западной половине страны и ряде южных и центральных районов их количество будет преимущественно около нормы.

Меньше обычного осадков прогнозируется в юго-восточной половине Мангистауской области, на юге Актюбинской и на юго-западе Кызылординской областей.

В «Казгидромете» подчеркнули, что сезонный прогноз носит предварительный, консультативный характер.