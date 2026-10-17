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Камбоджа заинтересована в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере продовольствия

17 Октября 2026, 14:41
АВТОР
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Akorda.kz 17 Октября 2026, 14:41
17 Октября 2026, 14:41
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Фото: Akorda.kz

Премьер-министр Хун Манет подчеркнул особый характер культурно-гуманитарных связей между двумя странами в ходе переговоров в расширенном составе, сообщает Акорда.

– Более 120 камбоджийских студентов прошли обучение в Казахстане. Многие из них сегодня занимают ответственные должности в государственных органах, в том числе являются губернаторами ряда провинций, государственными секретарями и сотрудниками различных министерств. Таким образом, наши страны связывают общая история и прочные человеческие контакты, – сообщил Премьер-министр.

По словам Хуна Манета, Камбоджа также заинтересована в развитии сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. 

Собеседники выразили уверенность в том, что сегодняшние переговоры на высшем уровне позволят существенно увеличить объемы взаимной торговли, укрепить деловые связи и открыть новые перспективы партнерства между Казахстаном и Камбоджей.

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