Камбоджа заинтересована в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере продовольствия
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Премьер-министр Хун Манет подчеркнул особый характер культурно-гуманитарных связей между двумя странами в ходе переговоров в расширенном составе, сообщает Акорда.
– Более 120 камбоджийских студентов прошли обучение в Казахстане. Многие из них сегодня занимают ответственные должности в государственных органах, в том числе являются губернаторами ряда провинций, государственными секретарями и сотрудниками различных министерств. Таким образом, наши страны связывают общая история и прочные человеческие контакты, – сообщил Премьер-министр.
По словам Хуна Манета, Камбоджа также заинтересована в развитии сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.
Собеседники выразили уверенность в том, что сегодняшние переговоры на высшем уровне позволят существенно увеличить объемы взаимной торговли, укрепить деловые связи и открыть новые перспективы партнерства между Казахстаном и Камбоджей.
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