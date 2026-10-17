Камбоджийский премьер в Акорде: детали встречи и итоги переговоров

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Какие вопросы стали ключевыми на переговорах, каких договоренностей достигли стороны и что осталось за кадром официальной встречи - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Контакты на высоком уровне

Казахстан и Камбоджа установили дипломатические отношения 25 февраля 1994 года. За это время страны обменивались визитами специальных посланников, развивали политические и межпарламентские связи. В 2024 году были назначены послы двух государств по совместительству.

В последние годы двусторонние контакты стали охватывать новые направления.

В апреле 2025 года Казахстан с рабочим визитом посетил министр туризма Камбоджи Хуот Хак. В его программе была и премьера казахстанского фильма «ГӘП», снятого в Камбодже. А в апреле 2026 года министр экологии Еанг Софаллет прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите.

Развивался и диалог по парламентской линии. В сентябре 2019 года председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Хенг Самрин посетил Казахстан для участия в четвертом Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Это первый визит Хуна Манета в Казахстан и первый приезд главы правительства Камбоджи в нашу страну.

С самого утра в Акорде шла подготовка к встрече. Во дворце чувствовалась особая атмосфера ожидания, которая предшествует важным государственным событиям. Сотрудники протокола уточняли последние детали, а в просторных залах постепенно собирались представители делегаций двух стран.

Одни обсуждали организационные вопросы, другие обменивались приветствиями или внимательно наблюдали за происходящим.

Торжественность обстановке придавали флаги стран и выстроившийся почетный караул. За внешним спокойствием чувствовалась слаженная работа: каждый участник церемонии занимал свое место, сотрудники протокола следили за готовностью к встрече высокого гостя.

Перед прибытием Президента Казахстана и Премьер-министра Камбоджи в зале собрались члены официальных делегаций двух стран.

От Казахстана в делегации были министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, заместитель Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, аким Астаны Женис Касымбек, чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству Канат Тумыш.

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После этого президенты вошли в зал, где прозвучали гимны двух стран.

Стороны представили друг другу членов официальных делегаций.

Переговоры

После церемонии приветствия, представления членов делегаций и исполнения государственных гимнов Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет направились на переговоры в формате тет-а-тет.

Президент Казахстана отметил, что визит открывает новые перспективы для двусторонних отношений. Он также обратил внимание на личную связь гостя с нашей страной.

"Считаю, что Ваш визит имеет историческое значение, поскольку ранее премьер-министры Камбоджи не посещали Казахстан. Вместе с тем у Вас есть определенная личная связь с нашей страной: Ваш отец посещал Казахстан еще в 1982 году", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одной из тем беседы стало развитие туризма. Глава государства отметил интерес казахстанцев к достопримечательностям Камбоджи и предложил обсудить открытие прямого авиасообщения между странами, а также активизировать гуманитарные обмены. Кроме того, Президент обозначил возможности сотрудничества в сфере природных ресурсов и укрепления торгово-экономических связей.

Хун Манет поблагодарил за приглашение и выделил энергетику и цифровизацию как перспективные направления совместной работы.

"Считаю, что сейчас у нас есть возможность к углублению взаимодействия в энергетической отрасли. Мы могли бы поручить нашим ведомствам совместно определить направления, представляющие взаимный интерес. Казахстан обладает значительным опытом и передовыми наработками в сфере электронного правительства. Наши министерства весьма заинтересованы в обмене опытом в этой области", – подчеркнул Премьер-министр Камбоджи.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Хуна Манета откроет новую главу в отношениях двух стран. Стороны обсудили взаимодействие на международной арене и перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.

В программу визита Премьер-министра Камбоджи также вошло посещение Международного центра Alem.ai в Астане.

Что подписали

По итогам переговоров в присутствии Касым-Жомарта Токаева и Хуна Манета состоялся обмен шестью документами. Они касаются сотрудничества в сфере цифровизации, цифрового правительства и GovTech, торговли, культуры и туризма. Отдельный меморандум предусматривает установление побратимских отношений между Астаной и Пномпенем.

Теперь достигнутые договоренности предстоит воплотить в конкретные проекты. Обмен опытом в цифровизации, развитие туризма и торговых связей, сотрудничество двух столиц - направления, по которым Казахстан и Камбоджа намерены продолжить совместную работу.