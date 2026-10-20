Камеры выдали пьяного водителя в Кызылорде: его арестовали на 15 суток
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В Кызылорде камеры видеонаблюдения помогли полицейским выявить 49-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет, передаёт BAQ.KZ.
Сотрудники Центра оперативного управления заметили автомобиль, водитель которого подозрительно вёл себя на дороге. Информацию сразу передали ближайшему патрульному экипажу.
Полицейские остановили машину и во время проверки установили, что водитель находится в состоянии опьянения.
49-летнего жителя Кызылорды доставили в отдел полиции. Суд назначил ему 15 суток административного ареста и лишил права управления транспортными средствами на семь лет.
Автомобиль отправили на штрафстоянку.
В полиции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет угрозу для других участников дорожного движения.
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