Камеры выдали пьяного водителя в Кызылорде: его арестовали на 15 суток

В Кызылорде камеры видеонаблюдения помогли полицейским выявить 49-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет, передаёт BAQ.KZ.

Сотрудники Центра оперативного управления заметили автомобиль, водитель которого подозрительно вёл себя на дороге. Информацию сразу передали ближайшему патрульному экипажу.

Полицейские остановили машину и во время проверки установили, что водитель находится в состоянии опьянения.

49-летнего жителя Кызылорды доставили в отдел полиции. Суд назначил ему 15 суток административного ареста и лишил права управления транспортными средствами на семь лет.

Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В полиции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет угрозу для других участников дорожного движения.