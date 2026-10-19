Кашаган ценой в миллиарды: сколько Казахстан заработал на одном из крупнейших месторождений мира

Казахстан возобновил процедуру взыскания штрафа в размере 5,2 млрд долларов с оператора Кашагана. При этом налоговые поступления от Северо-Каспийского проекта за девять месяцев 2026 года выросли более чем вдвое, несмотря на снижение добычи. Сколько денег приносит государству одно из крупнейших нефтяных месторождений мира, как меняются производственные показатели и что известно о спорах с инвесторами – разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Спор на 5,2 млрд долларов: что происходит вокруг Кашагана

30 сентября 2026 года агентство Reuters сообщило, что Казахстан возобновил процедуру взыскания штрафа в размере 2,3 трлн тенге, или около 5,2 млрд долларов, с оператора Кашагана – компании North Caspian Operating Company (NCOC).

Претензии связаны с предполагаемыми нарушениями экологических требований при хранении серы. Оператор оспаривает штраф. Таким образом, речь идет о предъявленных финансовых требованиях, а не о средствах, уже поступивших в бюджет Казахстана.

Кашаган разрабатывается в рамках Северо-Каспийского проекта на основании соглашения о разделе продукции, заключенного 18 ноября 1997 года между правительством Казахстана и иностранными инвесторами.

По информации Министерства энергетики, на месторождение приходится порядка 18% совокупной добычи нефти в стране.

Сколько налогов Кашаган приносит Казахстану

Согласно эксклюзивным данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь–сентябрь 2026 года налоговые поступления от Северо-Каспийского проекта составили 787,3 млрд тенге против 345,1 млрд тенге за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, поступления увеличились на 442,1 млрд тенге, или на 128%.

Для сравнения, за весь 2025 год проект перечислил 527,4 млрд тенге. Следовательно, уже за девять месяцев 2026 года налоговые поступления превысили показатель предыдущего полного года почти на 260 млрд тенге.

При этом за девять месяцев 2026 года налоговые поступления от всего нефтегазового сектора Казахстана составили 6,18 трлн тенге, из которых 3,41 трлн тенге направлено в Национальный фонд.

Таким образом, на Северо-Каспийский проект пришлось около 12,7% налоговых поступлений нефтегазового сектора за указанный период.

Важно учитывать, что статистика КГД относится ко всему Северо-Каспийскому проекту, который включает месторождения Кашаган, Кайран и Актоты.

Сколько нефти и газа добывают на Кашагане

Согласно годовому отчету КазМунайГаза за 2025 год, на Кашагане добыли 17,9 млн тонн нефти и конденсата и около 11,7 млрд кубометров газа.

Доля КазМунайГаза в Северо-Каспийском проекте составляет 16,88%. В 2025 году на национальную компанию пришлось около 3,03 млн тонн нефти и конденсата.

По итогам первого полугодия 2026 года, добыча нефти и конденсата, приходящаяся на долю КМГ в Кашагане, составила 1,52 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился.

При этом добыча газа, приходящаяся на долю национальной компании, сократилась на 6,5% – до 930 млн кубометров.

Почему добыча сокращается, а налоги растут

Несмотря на увеличение налоговых поступлений, общие объемы добычи в рамках Северо-Каспийского проекта снизились.

По данным Комитета государственных доходов со ссылкой на Министерство энергетики, за восемь месяцев 2025 года добыча углеводородов составляла 12,2 млн тонн, а за аналогичный период 2026 года – 11,3 млн тонн.

Таким образом, добыча сократилась на 900 тысяч тонн, или на 7,4%. В КГД отметили, что на показатели нефтегазового сектора влияют внешние и внутренние факторы.

«Согласно имеющихся данных на снижение налоговых поступлений оказало влияние сочетание ряда внешних и внутренних факторов, включая изменение геополической ситуации, рост операционных затрат, а также остановки производственного процесса на крупных проектах, которые непосредственно повлияли на снижение объемов добычи и экспорта углеводородов», - пояснили в ведомстве.

При этом ведомство не уточнило, какие именно платежи обеспечили рост налоговых поступлений от Северо-Каспийского проекта более чем вдвое.

Следовательно, увеличение налоговых поступлений нельзя автоматически связывать с ростом прибыльности месторождения. Для такого вывода необходимы сведения о структуре платежей и финансовых результатах участников проекта.

Что известно об арбитраже между Казахстаном и инвесторами

В ответе BAQ.KZ полномочный орган «PSA» подтвердил наличие арбитражного разбирательства по Северо-Каспийскому проекту. Также они подчеркнули, что Казахстан использует предусмотренные соглашением процедуры для защиты своих экономических интересов.

«Обращаясь к арбитражному механизму, Республика Казахстан реализует свое право на защиту законных экономических интересов государства в рамках, согласованных сторонами СРПСК процедур», - добавили в «PSA».

При этом ведомство не раскрыло сумму требований, предмет конкретного арбитражного разбирательства и сроки его завершения. Важно разграничивать арбитраж по соглашению о разделе продукции и процедуру взыскания экологического штрафа в размере 5,2 млрд долларов. В предоставленном «PSA» ответе нет сведений, позволяющих считать их одним разбирательством.

Какие перспективы у Кашагана

В Министерстве энергетики сообщили о планах строительства двух газоперерабатывающих заводов на Кашагане.

Первый завод мощностью 1 млрд кубометров газа в год планируется ввести в 2027 году. Он должен обеспечить производство 700 млн кубометров товарного газа ежегодно.

Второй объект мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год запланирован к вводу в 2030 году. Ожидаемый объем производства товарного газа составит 1,8 млрд кубометров.

Таким образом, совокупный дополнительный объем производства товарного газа после запуска двух предприятий должен достичь 2,5 млрд кубометров в год.

«Запуск новых мощностей по переработке газа на месторождении Кашаган позволит увеличить объемы производства товарного газа и обеспечить потребности внутреннего рынка страны с учетом газификации населения страны», - сообщили в Минэнерго.

При этом точную сумму дополнительных инвестиций в строительство заводов ведомство не назвало.

«Строительство газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) – это долгосрочные капиталоемкие проекты, реализация которых предусматривает несколько последовательных этапов: проектирование, строительство, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию и поэтапный выход на проектную мощность», - добавили они.

В министерстве уточнили, что объем дополнительных инвестиций требует уточнения по мере завершения соответствующих этапов.

Сколько в итоге Казахстан зарабатывает на Кашагане?

За девять месяцев 2026 года налоговые поступления от Северо-Каспийского проекта достигли 787,3 млрд тенге. Это на 442,1 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом добыча за восемь месяцев сократилась на 900 тысяч тонн. Причины роста налоговых поступлений на фоне снижения добычи в предоставленных ответах отдельно не раскрыты.

Налоговые поступления – лишь часть экономической отдачи проекта. Для полной оценки необходимо учитывать распределение продукции, инвестиции, доходы государства по соглашению и другие финансовые обязательства участников.

«Месторождение Кашаган является значимым активом Казахстана. Месторождение обладает значительными запасами и огромным потенциалом», - подчеркнули в Министерстве энергетики.

Таким образом, известна сумма налоговых поступлений от Северо-Каспийского проекта, однако полная финансовая выгода Казахстана от разработки Кашагана по предоставленным данным остается тайной.