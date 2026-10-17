Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет приняли Совместное заявление по итогам переговоров
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В присутствии Президента Казахстана и Премьер-министра Камбоджи состоялась церемония обмена следующими межправительственными и межведомственными документами, сообщает Акорда.
В список документов входят:
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа;
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, АО «Национальные информационные технологии» и Министерством внутренних дел Королевства Камбоджа о сотрудничестве в сфере цифрового правительства, GovTech и информационно-коммуникационных технологий;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Королевства Камбоджа по торгово-экономическому сотрудничеству;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и изящных искусств Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области культуры и искусства;
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области туризма;
6. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Пномпень.
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