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Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет приняли Совместное заявление по итогам переговоров

17 Октября 2026, 15:02
АВТОР
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Akorda.kz 17 Октября 2026, 15:02
17 Октября 2026, 15:02
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Фото: Akorda.kz

В присутствии Президента Казахстана и Премьер-министра Камбоджи состоялась церемония обмена следующими межправительственными и межведомственными документами, сообщает Акорда.

В список документов входят:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, АО «Национальные информационные технологии» и Министерством внутренних дел Королевства Камбоджа о сотрудничестве в сфере цифрового правительства, GovTech и информационно-коммуникационных технологий;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Королевства Камбоджа по торгово-экономическому сотрудничеству;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и изящных искусств Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области культуры и искусства; 

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области туризма;

6. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Пномпень. 

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