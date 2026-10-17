Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет провели переговоры в расширенном составе

В рамках переговоров Глава государства подчеркнул, что первый визит Премьер-министра Камбоджи Хуна Манета в Казахстан откроет новую главу в двусторонних отношениях и позволит наполнить общие намерения практическим содержанием, сообщает Акорда.

– В этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. За прошедшие годы наши государства поддерживали конструктивный политический диалог и последовательно развивали взаимовыгодное сотрудничество. Наше общее видение будущего будет официально закреплено в Совместном заявлении, которое мы примем сегодня. Мы также подпишем ряд документов. Казахстан рассматривает Камбоджу как надежного партнера в Юго-Восточной Азии и важное звено в расширении нашего партнерства со странами АСЕАН, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил активное взаимодействие Казахстана и Камбоджи на международной арене, в том числе в рамках работы постоянных представительств двух стран при ООН.

Он высоко оценил поддержку камбоджийской стороной инициатив Казахстана по ряду вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН.