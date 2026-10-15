Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи
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Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии запуска Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), соединившей Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря.
Протяженность линии составляет 380 километров. Проект реализован совместными усилиями АО «Казахтелеком» и азербайджанской компании AzerTelecom.
Новая инфраструктура станет частью международного маршрута передачи данных, который обеспечит связь Казахстана, других стран Центральной Азии и Китая с Европой. Кроме того, ВОЛС предусматривает возможность подключения к подводным кабельным системам в Средиземном и Черном морях.
Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития цифровой экономики Казахстана. Новая линия расширит международные каналы связи страны, повысит устойчивость цифровой инфраструктуры и создаст дополнительные возможности для привлечения глобальных технологических компаний, развития облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.
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