Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии запуска Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), соединившей Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря.

Протяженность линии составляет 380 километров. Проект реализован совместными усилиями АО «Казахтелеком» и азербайджанской компании AzerTelecom.

Новая инфраструктура станет частью международного маршрута передачи данных, который обеспечит связь Казахстана, других стран Центральной Азии и Китая с Европой. Кроме того, ВОЛС предусматривает возможность подключения к подводным кабельным системам в Средиземном и Черном морях.

Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития цифровой экономики Казахстана. Новая линия расширит международные каналы связи страны, повысит устойчивость цифровой инфраструктуры и создаст дополнительные возможности для привлечения глобальных технологических компаний, развития облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.