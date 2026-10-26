«Кайрат» сменил главного тренера перед матчем с «Алтаем»

Алматинский «Кайрат» принял отставку главного тренера Рафаэля Уразбахтина. Исполняющим обязанности наставника команды стал Жора Арутюнян, ранее руководивший «Кайратом-Жастар».

Уразбахтин руководил основной командой с сентября 2024 года. В свой первый сезон он привел «Кайрат» к чемпионству Казахстана.

В 2025 году под его руководством клуб выиграл Суперкубок страны, вновь стал чемпионом и впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне 2026 года команда выступила в общем этапе Лиги конференций УЕФА и завершила чемпионат Казахстана с серебряными медалями.

Теперь подготовку к ближайшему матчу против «Алтая» возглавит Арутюнян, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.