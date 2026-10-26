«Кайрат» сменил главного тренера перед матчем с «Алтаем»
Рафаэль Уразбахтин подал заявление об уходе, его место временно займет Жора Арутюнян.
26 Октября 2026, 18:19
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26 Октября 2026, 18:1926 Октября 2026, 18:19
156Фото: Пресс-служба ФК
Алматинский «Кайрат» принял отставку главного тренера Рафаэля Уразбахтина. Исполняющим обязанности наставника команды стал Жора Арутюнян, ранее руководивший «Кайратом-Жастар».
Уразбахтин руководил основной командой с сентября 2024 года. В свой первый сезон он привел «Кайрат» к чемпионству Казахстана.
В 2025 году под его руководством клуб выиграл Суперкубок страны, вновь стал чемпионом и впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
В сезоне 2026 года команда выступила в общем этапе Лиги конференций УЕФА и завершила чемпионат Казахстана с серебряными медалями.
Теперь подготовку к ближайшему матчу против «Алтая» возглавит Арутюнян, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.
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