«Кайрат» сменил главного тренера перед матчем с «Алтаем»

Рафаэль Уразбахтин подал заявление об уходе, его место временно займет Жора Арутюнян.

26 Октября 2026, 18:19
АВТОР
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Пресс-служба ФК 26 Октября 2026, 18:19
26 Октября 2026, 18:19
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Фото: Пресс-служба ФК

Алматинский «Кайрат» принял отставку главного тренера Рафаэля Уразбахтина. Исполняющим обязанности наставника команды стал Жора Арутюнян, ранее руководивший «Кайратом-Жастар».

Уразбахтин руководил основной командой с сентября 2024 года. В свой первый сезон он привел «Кайрат» к чемпионству Казахстана.

В 2025 году под его руководством клуб выиграл Суперкубок страны, вновь стал чемпионом и впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне 2026 года команда выступила в общем этапе Лиги конференций УЕФА и завершила чемпионат Казахстана с серебряными медалями.

Теперь подготовку к ближайшему матчу против «Алтая» возглавит Арутюнян, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.

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