«Ничья тоже будет неплохим результатом»: Есмагамбетов оценил шансы «Кайрата» против «Панатинаикоса»

22 октября алматинский «Кайрат» проведет домашний матч Лиги конференций против греческого «Панатинаикоса». Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов в комментарии BAQ.KZ рассказал, чего ждет от встречи, почему считает гостей фаворитами и что может стать приемлемым результатом для хозяев.

По мнению Есмагамбетова, преимущество перед матчем на стороне греческого клуба. Он связывает это с более высоким уровнем национального чемпионата и качеством состава «Панатинаикоса».

«Я думаю, что греческий чемпионат в два раза сильнее нашего. „Панатинаикос“ – команда с историей, очень крепкий орешек в Европе. Это более богатый клуб с более качественными футболистами, сильными в индивидуальном плане. Поэтому „Кайрату“ будет тяжело», – считает Есмагамбетов.

Даже несмотря на домашнее поле, алматинцам, по его оценке, придется учитывать стиль и силу соперника. Эксперт ожидает, что гости постараются контролировать мяч и задавать темп встречи, тогда как «Кайрат» может сделать ставку на быстрые контратаки.

«Скорее всего, греческая команда будет контролировать игру и задавать темп. Наши, понимая силу соперника, вероятно, сыграют на контратаках. Хотя „Кайрат“ выступает дома и играть с таким соперником, конечно, можно, все будет непросто», – отметил он.

Проблемы «Кайрата» в атаке

Одним из слабых мест алматинской команды Есмагамбетов считает линию нападения. По его словам, на игре сказались кадровые изменения: один из форвардов уехал в Англию, другой получил травму.

«Где-то, наверное, не хватило ротации. Не повезло и с двумя форвардами: один уехал в Англию, другой получил травму. Атакующая связка немного подвела „Кайрат“. Сейчас Гуаль забивает, но остальные, к сожалению, пока особо не отличаются. Во втором круге возникли определенные проблемы в атаке, из-за этого команда не смогла выступать более стабильно», – пояснил Есмагамбетов.

Здесь я бы, если есть возможность, обязательно добавила фамилии этих двух форвардов. Сейчас читателю приходится догадываться, о ком именно говорит эксперт.

При этом оценивать выступление «Кайрата» в Лиге конференций после одного тура Есмагамбетов считает преждевременным. В стартовом матче общего этапа алматинцы сыграли на выезде вничью с «Ригой» – 1:1 – и набрали первое очко.

«Работа над ошибками будет»

Есмагамбетов также ожидает, что после завершения сезона в составе команды произойдут изменения. По его словам, результаты внутреннего чемпионата и еврокубков покажут, какие позиции требуют усиления.

«Работа над ошибками в любом случае будет. С кем-то будут расставаться, кого-то приглашать. Если команда не завоюет чемпионство и неудачно выступит в еврокубках, значит, определенные проблемы существуют», – считает он.

Что касается непосредственно матча с «Панатинаикосом», то даже ничью эксперт считает приемлемым исходом для алматинцев.

«С таким сильным соперником ничья тоже была бы неплохим результатом для „Кайрата“», – заключил Есмагамбетов.

Матч «Кайрат» – «Панатинаикос» пройдет 22 октября на Центральном стадионе Алматы. Это будет второй тур общего этапа Лиги конференций.