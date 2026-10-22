Казахским национальным ремёслам теперь можно научиться бесплатно: где смотреть уроки

Казахстанцы смогут бесплатно научиться традиционным национальным ремёслам, не выходя из дома. На YouTube опубликовали видеоуроки опытных мастеров, которые рассказывают и показывают, как создавать украшения, работать с деревом, кожей и войлоком, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Видеоуроки подготовили в рамках образовательного проекта «Школа национального ремесла». Теперь познакомиться с техниками казахского прикладного искусства могут все желающие, независимо от возраста и места проживания.

Обучение охватывает десять направлений. Среди них – ювелирное искусство, обработка дерева и кожи, валяние войлока, керамика, ковроткачество и другие традиционные ремёсла.

Зрители смогут узнать о приёмах работы с различными материалами и попробовать самостоятельно освоить основы ремесленного мастерства.

До публикации видеоуроков обучение в рамках проекта прошли 208 детей и молодых людей в возрасте от 8 до 20 лет. С ними работали десять мастеров-наставников.

Проект реализовал корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий».

Как отмечают в Минкультуры, публикация уроков в открытом доступе позволит большему числу людей познакомиться с национальными ремёслами и поможет сохранить традиционные навыки для следующих поколений.

Видеоуроки доступны бесплатно на YouTube в рамках проекта «Школа национального ремесла».