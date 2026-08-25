Казахстан и Италия обсудили безопасность КТК после атак
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Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с главой МИД Италии Антонио Таяни. Одной из главных тем стала безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на фоне недавних атак на гражданские суда, связанные с перевозкой казахстанской нефти. На этом фоне Кошербаев и Таяни обсудили стабильную и безопасную работу КТК, который является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти на международные рынки. Стороны подчеркнули его стратегическое значение для надежного энергоснабжения Европы.
Также министры обсудили состояние казахско-итальянского стратегического сотрудничества и взаимодействие двух стран в многосторонних форматах, включая диалоговые платформы «С5-Италия» и «В5-Италия». По итогам разговора стороны подтвердили готовность укреплять партнерство и поддерживать регулярные контакты.
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