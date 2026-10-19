Казахстан и Ленинградская область обсудили проекты в атомной энергетике
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Казахстан и Ленинградская область России планируют расширять сотрудничество в промышленности, атомной энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Эти вопросы обсудили на встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с губернатором региона Александром Дрозденко, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
По итогам 2025 года товарооборот Казахстана с Ленинградской областью превысил 400 млн долларов. Токаев отметил промышленный и транспортно-логистический потенциал российского региона и подтвердил заинтересованность Казахстана в новых совместных проектах.
Отдельно стороны обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, промышленности, транспорта и агропромышленного комплекса. Также речь шла о культурных и гуманитарных связях.
Александр Дрозденко передал Президенту Казахстана приветствие от Владимира Путина.
Губернатор также напомнил об участии казахстанцев в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и отметил, что память о них сохраняют в регионе.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Александра Дрозденко орденом «Достық» II степени за вклад в укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
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