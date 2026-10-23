Казахстан ищет новые пути к морю

Казахстан рассматривает новые маршруты для выхода к морским портам и расширения торговли с зарубежными странами. Один из вариантов предполагает строительство железной дороги через Афганистан в направлении Пакистана. Проект заинтересовал Германию, которая видит в Центральной Азии перспективное направление для перевозки грузов между Европой и Азией.

Эту тему обсудили заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и новый посол Германии Хайке Пайч.

Почему Казахстан смотрит на юг

Развитие транспортных коридоров через Центральную Азию стало одной из главных тем встречи.

Серик Жумангарин отметил, что дальнейшие перспективы региона во многом связаны с транспортными маршрутами в южном направлении. Казахстан заинтересован в расширении числа доступных путей для международной торговли, чтобы не зависеть от ограниченного набора направлений.

Среди рассматриваемых проектов железная дорога через Афганистан в сторону Пакистана.

Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты уже подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту.

Новый маршрут рассматривается как возможность расширить транспортные связи Центральной Азии с другими рынками.

Чем заинтересовалась Германия

Посол Германии Хайке Пайч отметила, что развитие транспортных направлений через Центральную Азию представляет интерес и для европейских стран.

Регион может стать связующим звеном между рынками Европы и Азии, открывая дополнительные возможности для торговли.

Причем речь идет не только о железных дорогах. Германия заинтересована в развитии региональных связей, включая цифровые коммуникации, газопроводы и нефтепроводы.

При этом на встрече не сообщалось о решении Германии вложить средства в строительство железной дороги через Афганистан или присоединиться к проекту. Стороны обсуждали перспективы сотрудничества.

Германия вложила в Казахстан $8 млрд

Помимо транспортных маршрутов, Жумангарин и Пайч обсудили промышленность, инвестиции и расширение совместных производств.

Германия остается одним из крупнейших европейских экономических партнеров Казахстана.

По итогам 2025 года товарооборот между странами составил $4,5 млрд, увеличившись на 13,4%.

С 2005 года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан достиг $8 млрд.

Сегодня в стране работают более 1100 предприятий с германским капиталом. Среди них производитель строительных материалов Knauf, сельскохозяйственной техники CLAAS и HORSCH, а также Heidelberg Materials, работающая в сфере строительных материалов.

Что хотят производить вместе

Казахстан и Германия намерены развивать уже действующие предприятия и расширять участие местных поставщиков в производственных цепочках.

В частности, обсуждается увеличение доли продукции, выпускаемой непосредственно в Казахстане, и развитие производств с более высокой добавленной стоимостью.

Еще одна цель связана с расширением присутствия казахстанских товаров на рынке Германии.

Работа по этим направлениям предусмотрена дорожной картой двустороннего сотрудничества на 2026–2028 годы.

Во время встречи Серик Жумангарин поздравил Хайке Пайч с началом дипломатической миссии в Казахстане.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить обсуждение совместных проектов, инвестиционного сотрудничества и транспортных маршрутов.