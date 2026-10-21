Казахстан накроют метель и штормовой ветер: где ждать непогоду 21 октября

Снег, гололёд, метель и штормовой ветер ожидаются в большинстве регионов Казахстана 21 октября. «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение, в отдельных областях порывы ветра могут достигать 29 м/с. В области Абай прогнозируют дождь, снег и гололёд. На западе и севере ожидается низовая метель, а порывы ветра днём на севере, юге и в центре области могут достигать 24–29 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололёд. На востоке и в горных районах прогнозируют сильный снег и метель. Днём порывы ветра на севере, юге и в центре области также могут достигать 24–29 м/с. Непогода затронет и другие регионы. В Акмолинской и Павлодарской областях ожидаются осадки, гололёд и сильный ветер с порывами до 28 м/с. В Северо-Казахстанской области прогнозируют гололёд, низовую метель и порывы ветра до 28 м/с.

В Карагандинской области ожидаются дождь, снег, гололёд и туман. Ночью скорость ветра временами может достигать 25 м/с. В Алматинской области порывы ветра местами усилятся до 28 м/с, ночью на севере ожидаются заморозки до одного градуса. В Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областях прогнозируют туман, сильный ветер и ночные заморозки. В Мангистауской области днём на юге ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра до 15–20 м/с.

Помимо непогоды, в ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. Такие предупреждения действуют, в частности, в Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Кызылординской и Улытауской областях. Жителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и следить за актуальными предупреждениями синоптиков.