Казахстан намерен нарастить экспорт переработанной продукции в Швейцарию

Казахстан рассматривает возможности расширения поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на швейцарский рынок. Перспективы развития двусторонней торговли обсудили министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев и посол Швейцарии Кристина Хонеггер.

По данным министерства, товарооборот между двумя странами за январь–август 2026 года достиг 1,12 млрд долларов, увеличившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт Казахстана в Швейцарию за восемь месяцев вырос на 15,4% и составил 820,5 млн долларов.

Как отметил Арман Шаккалиев, Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта переработанной продукции по 30 товарным позициям. Среди наиболее перспективных направлений — металлургия, пищевая промышленность, нефтехимия, машиностроение и химическая отрасль.

В частности, речь идёт о расширении поставок алюминия, стального проката, ферросплавов, подсолнечного масла, муки, макаронных и кондитерских изделий.

Переговоры состоялись в преддверии рабочей поездки министра в Швейцарию, где 22 октября в Берне пройдёт 12-е заседание Казахстанско-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили перспективы укрепления торговых связей, расширения взаимной торговли и инвестиционного взаимодействия.

Посол Швейцарии Кристина Хонеггер поддержала инициативы по развитию двусторонних отношений и подтвердила готовность швейцарской стороны к дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

Швейцария также остаётся одним из крупнейших инвесторов Казахстана. За последние 20 лет объём швейцарских инвестиций в экономику страны превысил 36 млрд долларов. В настоящее время в Казахстане работают около 400 компаний с участием швейцарского капитала.