Казахстан намерен увеличить экспорт зерна и мяса в Камбоджу

Казахстан и Камбоджа обсуждают расширение поставок сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, говядину, баранину и яблоки. Перспективы сотрудничества обсудили министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Королевства Камбоджи Дит Тина.

Казахстанская сторона предложила проработать поставки пшеницы с учётом потребностей камбоджийского рынка, требований к качеству и логистики. Потенциал для расширения экспорта также есть в сфере мясной продукции, в том числе халяль.

По словам Дита Тины, Камбоджа заинтересована в увеличении импорта казахстанской сельхозпродукции, включая мясо и яблоки. Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в рыбоводстве.

В Казахстане два года подряд урожай зерновых превышает 27 млн тонн. По итогам прошлого маркетингового года экспорт зерна достиг 15,3 млн тонн — на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Это рекордный показатель за последние 20 лет.

Для дальнейшего развития сотрудничества Казахстан предложил создать совместную рабочую группу. Она займётся вопросами взаимных поставок, доступа продукции на рынки двух стран, установления прямых контактов между производителями и импортёрами, а также проработкой совместных проектов в сфере переработки и инвестиций.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить диалог и предметную работу по согласованным направлениям, уделив особое внимание развитию торговых связей и практической реализации совместных инициатив.