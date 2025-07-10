В структуре казахстанского экспорта по-прежнему доминируют сырьевые товары — нефть, уран и медь. По официальным данным Министерства торговли и интеграции РК, предоставленным в ответ на запрос BAQ.KZ, доля сырьевого экспорта составляет порядка 60% всей внешней торговли страны.

Международная торговля Казахстана делится на два ключевых направления: сырьевой и несырьевой экспорт. Несырьевой экспорт включает продукцию с высокой добавленной стоимостью — машины, оборудование, продукты питания, одежду и другие готовые товары.

"Преобладание сырья в экспортной структуре Казахстана объясняется рядом факторов. Во-первых, страна богата природными ресурсами — нефтью, газом, металлами, зерном. Это создает естественные условия для их экспорта. Во-вторых, добыча и продажа сырья зачастую проще и быстрее приносят доход, чем производство готовой продукции", — прокомментировал заместитель генерального директора Центра развития торговой политики QazTrade Нурлан Кулбатыр.

Экспорт нефти, урана и меди в Казахстане: актуальные цифры

По информации министерства, в 2024 году экспорт сырой нефти достиг $42,9 млрд, что составляет 52,5% от общего объема казахстанского экспорта.

Уран: $4,6 млрд или 5,6%, что на 31% превышает показатель предыдущего года.

Следующую позицию занимает катодная медь с объемом $4,1 млрд (5,1%), рост по сравнению с 2023 годом составил 30%.

Топ товаров казахстанского экспорта:

медные руды,

ферросплавы,

природный газ,

пшеница и мука,

продукты глубокой переработки (полимеры, масла, летательные аппараты),

мясо и другие товары животноводства.

Почему растет экспорт Казахстана: ключевые причины

Причины высокого спроса на казахстанские товары, как пояснили в министерстве, связаны с богатым ресурсным потенциалом страны, её географической близостью к ключевым рынкам — Китаю, ЕС и странам Центральной Азии, а также с глобальным дефицитом стратегического сырья.

Казахстан стабильно входит в тройку мировых лидеров по экспорту урана. Катодная медь и другие ресурсы востребованы в рамках развития "зелёной экономики". Нефть поставляется за рубеж через международные маршруты, включая Каспийский трубопроводный консорциум.

Стабильный интерес сохраняется к агропромышленной продукции: муке, пшенице, мясу. Казахстанские товары востребованы за счёт высокого качества, конкурентоспособных цен и выгодной логистики по направлению Узбекистана, Афганистана и Китая.

Благодаря аграрному потенциалу Казахстан может стать ключевым поставщиком продовольствия не только для Центральной Азии, но и для Ближнего Востока. Географическое положение, рост производства и развитие инфраструктуры открывают путь к превращению Казахстана в региональный продовольственный хаб.

Экономический эффект экспорта Казахстана в 2024 году

По итогам 2024 года валютная выручка от экспорта Казахстана составила $81,6 млрд, а положительное сальдо торгового баланса достигло $21,8 млрд. За последние пять лет экспортный потенциал Казахстана удвоился, расширив выход на новые рынки.

Экспортные отрасли вносят значительный вклад в формирование ВВП и занятость населения. Позитивная динамика наблюдается в сфере переработки и снижении зависимости от импорта готовой продукции.

Основные страны-партнеры Казахстана в экспорте

Ключевыми торговыми партнёрами Казахстана остаются Китай, Россия, страны ЕС (Италия, Нидерланды, Франция), Турция и государства Центральной Азии. По данным за 2024 год, более 60% казахстанского экспорта приходится на эти страны.

Несмотря на сырьевую основу экспорта, доля переработанных товаров продолжает расти. Страны Европы, Китай, Россия, Турция и Центральная Азия закупают не только нефть и металлы, но и пшеницу, продукты питания, подсолнечное масло, муку и сахар из Казахстана.

Будущее казахстанского экспорта: перспективы и рост

Казахстан имеет все возможности укрепить позиции на мировом рынке не только за счёт сырья, но и благодаря продукции с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году Казахстан вел торговлю с более чем 150 странами мира. Общий объем внешнеторгового оборота достиг $141,4 млрд, что на $2 млрд превышает показатели предыдущего года. За пять лет внешняя торговля Казахстана выросла на 60%, что подтверждает активное развитие внешнеэкономических связей страны.