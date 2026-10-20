Казахстан не выбирает между центрами глобального влияния - МИД РК

Казахстан продолжает придерживаться многовекторной внешней политики, отстаивая национальные интересы и сохраняя сотрудничество с зарубежными партнёрами. Об этом на круглом столе в Астане заявил руководитель управления МИД Ермухан Баймурынов, передаёт корреспондент BAQ.KZ

По словам Баймурынова, за годы независимости Казахстан установил дипломатические отношения более чем со 190 государствами. Основой внешней политики страны остаются сбалансированность, защита национальных интересов и уважение международного права.

«Наша позиция заключается не в выборе между центрами глобального влияния, а в последовательном отстаивании наших национальных интересов и сохранении пространства для конструктивного взаимодействия», - отметил он.

Баймурынов возглавляет управление анализа и прогнозирования стран Европы, Америки и России Департамента внешнеполитического анализа и стратегического планирования МИД Казахстана.

Говоря о Центральной Азии, он подчеркнул заинтересованность Казахстана в развитии экономических, транспортных и инвестиционных связей с соседними странами и зарубежными партнёрами.

«Развитие форматов "Центральная Азия плюс" с Россией, Китаем, Европейским Союзом, США и другими партнёрами мы рассматриваем не как конкуренцию за регион, а как возможность расширить пространство сотрудничества», - заявил представитель МИД.

Он добавил, что Казахстан продолжает рассматривать Организацию Объединённых Наций как одну из основных площадок для обсуждения международной безопасности.

Заявления прозвучали на круглом столе «Стратегические ориентиры Казахстана. Взгляд в будущее через призму истории», приуроченном ко Дню Республики.