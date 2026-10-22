Казахстан обогнал Россию и соседей по Центральной Азии в экологическом рейтинге
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Казахстан занял 84-е место среди 177 стран мира в экологическом рейтинге Environmental Performance Index (EPI) за 2026 год. Страна оказалась выше России, Китая и всех остальных государств Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.
Казахстан набрал 41,26 балла. За последние десять лет его показатель вырос на 9,43 балла. При этом до лидеров рейтинга стране ещё далеко: у занявшей первое место Эстонии – 74,79 балла.
Как Казахстан выглядит на фоне соседей
В рейтинге Казахстан опередил Россию, которая расположилась на 89-м месте с 40,72 балла, и Китай – на 129-м месте с 33,88 балла.
Среди стран Центральной Азии Казахстан занял самую высокую позицию:
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Казахстан – 84-е место (41,26 балла);
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Узбекистан – 121-е место (34,79 балла);
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Туркменистан – 123-е место (34,64 балла);
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Кыргызстан – 131-е место (33,75 балла);
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Таджикистан – 165-е место (26,75 балла).
При этом динамика за десять лет у стран различается. Например, Кыргызстан прибавил 11,78 балла, а Казахстан – 9,43. Узбекистан, напротив, потерял 1,82 балла.
Кто возглавил рейтинг
Первое место в мире заняла Эстония с результатом 74,79 балла. Следом расположились Люксембург (74,24) и Великобритания (71,51). В первую пятёрку также вошли Финляндия и Нидерланды.
Последние строчки рейтинга достались Бангладеш (175-е место), Индии (176-е) и Лаосу (177-е).
Что оценивает экологический рейтинг
Environmental Performance Index – международный индекс экологической эффективности. В версии 2026 года специалисты оценили 177 стран по 47 показателям, объединённым в 12 категорий. Оценка учитывает экологические факторы, влияющие на здоровье людей, состояние экосистем и изменение климата.
84-е место отражает общий результат Казахстана сразу по нескольким направлениям, а не только качество воздуха или уровень загрязнения в отдельных городах.
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