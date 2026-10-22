Казахстан обогнал Россию и соседей по Центральной Азии в экологическом рейтинге

Казахстан занял 84-е место среди 177 стран мира в экологическом рейтинге Environmental Performance Index (EPI) за 2026 год. Страна оказалась выше России, Китая и всех остальных государств Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан набрал 41,26 балла. За последние десять лет его показатель вырос на 9,43 балла. При этом до лидеров рейтинга стране ещё далеко: у занявшей первое место Эстонии – 74,79 балла.

Как Казахстан выглядит на фоне соседей

В рейтинге Казахстан опередил Россию, которая расположилась на 89-м месте с 40,72 балла, и Китай – на 129-м месте с 33,88 балла.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял самую высокую позицию:

Казахстан – 84-е место (41,26 балла);

Узбекистан – 121-е место (34,79 балла);

Туркменистан – 123-е место (34,64 балла);

Кыргызстан – 131-е место (33,75 балла);

Таджикистан – 165-е место (26,75 балла).

При этом динамика за десять лет у стран различается. Например, Кыргызстан прибавил 11,78 балла, а Казахстан – 9,43. Узбекистан, напротив, потерял 1,82 балла.

Кто возглавил рейтинг

Первое место в мире заняла Эстония с результатом 74,79 балла. Следом расположились Люксембург (74,24) и Великобритания (71,51). В первую пятёрку также вошли Финляндия и Нидерланды.

Последние строчки рейтинга достались Бангладеш (175-е место), Индии (176-е) и Лаосу (177-е).

Что оценивает экологический рейтинг

Environmental Performance Index – международный индекс экологической эффективности. В версии 2026 года специалисты оценили 177 стран по 47 показателям, объединённым в 12 категорий. Оценка учитывает экологические факторы, влияющие на здоровье людей, состояние экосистем и изменение климата.

84-е место отражает общий результат Казахстана сразу по нескольким направлениям, а не только качество воздуха или уровень загрязнения в отдельных городах.