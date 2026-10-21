Казахстан поборется за право принять Евро-2030 по футзалу

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футзалу 2030 года. За право принять турнир также поборются ещё шесть стран. По данным УЕФА, интерес к проведению финальной стадии выразили семь национальных ассоциаций.

В список претендентов вошли Казахстан, Хорватия, Финляндия, Франция, Грузия, Польша и Испания. Хорватия и Испания уже принимали чемпионат Европы по футзалу. Для Казахстана и ещё четырёх стран проведение турнира может стать первым подобным опытом.

УЕФА отмечает рост интереса к футзалу и стремление национальных ассоциаций принять главный европейский турнир среди сборных. Окончательное решение о месте проведения Евро-2030 будет принято позднее.