Казахстан поборется за право принять Евро-2030 по футзалу
21 Октября 2026, 03:21
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21 Октября 2026, 03:2121 Октября 2026, 03:21
127Фото: prosports.kz
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футзалу 2030 года. За право принять турнир также поборются ещё шесть стран. По данным УЕФА, интерес к проведению финальной стадии выразили семь национальных ассоциаций.
В список претендентов вошли Казахстан, Хорватия, Финляндия, Франция, Грузия, Польша и Испания. Хорватия и Испания уже принимали чемпионат Европы по футзалу. Для Казахстана и ещё четырёх стран проведение турнира может стать первым подобным опытом.
УЕФА отмечает рост интереса к футзалу и стремление национальных ассоциаций принять главный европейский турнир среди сборных. Окончательное решение о месте проведения Евро-2030 будет принято позднее.
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