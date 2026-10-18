Казахстан получил статус наблюдателя в Альянсе по охране культурного наследия Азии

В заседании Совета приняли участие руководители профильных ведомств более 20 государств, представители Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) и Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов (ALIPH). Казахстан на заседании представил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков.

В своем выступлении вице-министр рассказал об опыте взаимодействия Казахстана с ЮНЕСКО и предложил развивать сотрудничество с Альянсом по трем направлениям: подготовка специалистов и обмен опытом, дистанционный мониторинг памятников с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также проведение совместных археологических и научных исследований объектов Великого шелкового пути.

По итогам заседания Казахстан получил статус государства-наблюдателя в Альянсе. Вице-министр поблагодарил членов Совета за поддержку и отметил, что этот статус открывает дополнительные возможности для сотрудничества со странами Азии в сфере сохранения общего культурного наследия.

В рамках визита Айбек Сыдыков также встретился с исполнительным генеральным секретарем Альянса Се Бином. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Се Бин высоко оценил решение Казахстана присоединиться к Альянсу, назвав его решительным шагом, и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия, в том числе на возможное вступление Казахстана в организацию в качестве полноправного члена. Он подчеркнул, что Китай и Казахстан связывают уникальные культурные узы, которые служат прочной основой для последовательного развития сотрудничества.

В рамках визита казахстанская делегация также приняла участие в открытии IV Форума Лянчжу. В форуме участвовали представители ЮНЕСКО, ИККРОМ, ALIPH и Организации иберо-американских государств по вопросам образования, науки и культуры.

Альянс по охране культурного наследия Азии создан в 2023 году по инициативе Китая. С 2024 года он действует в качестве межправительственной организации со штаб-квартирой в Пекине.