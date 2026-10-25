Казахстан представил в ШОС инициативы по развитию водосберегающего земледелия

В ходе круглого стола Шанхайской организации сотрудничества по развитию современного сельского хозяйства 2026 года вице-министр отметила, что рациональное использование водных ресурсов, внедрение современных технологий орошения и развитие международного технологического обмена приобретают особую значимость в условиях изменения климата и растущего дефицита воды. Эти вопросы имеют стратегическое значение для Казахстана, поскольку напрямую связаны с обеспечением продовольственной безопасности, устойчивостью АПК и развитием сельских территорий.

«Мы убеждены, что объединение научного, технологического и производственного потенциала государств — членов ШОС позволит ускорить внедрение эффективных решений, повысить производительность сельского хозяйства и обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Важно, чтобы наше сотрудничество было ориентировано на конкретные результаты, востребованные непосредственно аграриями», — подчеркнула Назгуль Хатепова, озвучив основные меры, принимаемые РК для повышения эффективности использования поливной воды, модернизации ирригационной инфраструктуры и стимулирования внедрения водосберегающих технологий.

В настоящее время в стране возделывается 1,6 млн га орошаемых земель. Водосберегающие технологии применяются на площади 702,3 тыс. га, что составляет около 44% общей площади орошаемых земель. По итогам 2025 года использование современных систем орошения позволило сэкономить порядка 874 млн кубометров поливной воды.

Для ускорения перехода сельхозпроизводителей на современные технологии государство последовательно расширяет меры финансовой поддержки. Возмещение затрат на приобретение и установку водосберегающих систем увеличено с 60% до 80%, а субсидирование стоимости поливной воды при их использовании — с 50% до 85%. На инвестиционное субсидирование водосберегающих технологий в 2026–2028 годах предусмотрено 214,6 млрд тенге.

Развивается отечественное производство ирригационного оборудования, расширяются возможности технического оснащения аграрного сектора и совершенствуются подходы к управлению водными ресурсами. Стратегическая цель страны — довести площадь применения водосберегающих технологий до 1,3 млн га к 2030 году. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды.

Особое внимание в выступлении было уделено развитию практического взаимодействия в рамках ШОС. Казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность формирования региональной платформы обмена передовыми практиками водосберегающего земледелия с участием профильных государственных органов, научно-исследовательских организаций, аграрных университетов, производителей оборудования и сельхозтоваропроизводителей государств — членов организации.

Предполагается, что такая платформа могла бы стать инструментом для распространения эффективных агротехнологий, проведения совместных исследований и полевых испытаний, обмена научными разработками и подготовки кадров. Среди перспективных направлений сотрудничества - внедрение капельного и дождевального орошения, развитие точного земледелия и цифрового мониторинга влажности почвы, совершенствование автоматизированных систем управления поливом, а также предотвращение засоления орошаемых земель и повышение устойчивости сельскохозяйственного производства к климатическим изменениям.

«Сельскохозяйственная база ШОС обладает значительным потенциалом для объединения научных знаний, передовых технологий, инвестиций и практического опыта наших стран. Наша общая задача — обеспечить не только обмен разработками, но и их реальное внедрение с учетом природно-климатических условий и потребностей сельхозпроизводителей. Уверены, что укрепление партнерства в сфере водосберегающего земледелия будет способствовать повышению устойчивости агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности государств — членов ШОС», — отметила вице-министр.

В рамках рабочей программы делегация также посетила павильоны 33-й Янлинской сельскохозяйственной выставки, в том числе Международную выставку сельскохозяйственного сотрудничества и обменов, выставку высокотехнологичных достижений и новых производительных сил в сельском хозяйстве, а также Международную выставку сельскохозяйственной техники и оборудования.

Участники делегации ознакомились с современными разработками в области сельскохозяйственного машиностроения, инновационными технологиями и решениями, направленными на повышение эффективности аграрного производства.