По итогам 2025 года Казахстан достиг важного рубежа в развитии цифровой экономики: экспорт отечественных IT-услуг составил 1,142 млрд долларов США, передает BAQ.kz.

Эти данные Национального Банка показывают, что страна становится чистым экспортером технологий.

Для сравнения, расходы на импорт иностранных цифровых решений составили всего 429 млн долларов, то есть экспорт более чем в 2,6 раза превышает импорт.

Экспорт казахстанских IT-решений уже востребован в более чем 110 странах. Сейчас страна активно работает над расширением своего влияния через международные хабы — от Кремниевой долины до Юго-Восточной Азии — чтобы интегрировать отечественные инновации в мировые цепочки добавленной стоимости.

Astana Hub стал ключевым драйвером развития IT-экспорта: экспорт резидентов хаба составил 633 млн долларов. Сегодня за рубежом работают 537 компаний, поставки ведутся в Германию, Испанию, Нидерланды и ОАЭ. Экосистема создала более 32,5 тысячи рабочих мест, а проект e-residency предоставил более 6 тысяч иностранных специалистов доступ к цифровой инфраструктуре страны.

«Развитие экспорта IT-услуг — это один из ключевых приоритетов работы комитета цифровых активов и прорывных технологий. Мы создаем условия, чтобы казахстанские IT-компании могли выходить на международные рынки и масштабировать свои решения. Рубеж в 1 млрд долларов показывает, что меры поддержки работают, и мы будем закреплять этот рост», — отметил Гиззат Байтурсынов, председатель комитета.

Казахстан усиливает глобальное присутствие через инновационные хабы в Пало-Альто, Шанхае и Дубае. Новым направлением стал регион Юго-Восточной Азии: на форуме CEVF 2026 в Ташкенте подписан меморандум между Astana Hub, IT Park Uzbekistan и венчурным фондом Big Sky Capital. В рамках партнёрства будет открыт технологический хаб в Малайзии, который станет точкой входа для казахстанских стартапов на новые рынки.

Программы акселерации, такие как Silkway Accelerator и Hero Training, продолжают помогать превращать локальные идеи в конкурентоспособные продукты для экспорта.