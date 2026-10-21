Казахстан привлек $170 млрд инвестиций: что говорится в отчете Госдепа США
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Казахстан добился значительного прогресса в развитии рыночной экономики и продолжает привлекать иностранный капитал. Об этом говорится в опубликованном Госдепартаментом США отчете об инвестиционном климате страны за 2026 год.
В документе американского внешнеполитического ведомства отмечается, что за годы независимости Казахстан сумел привлечь значительные иностранные инвестиции, прежде всего в нефтегазовую и горнодобывающую отрасли. При этом страна продолжает проводить экономические реформы, развивать цифровизацию и создавать условия для расширения частного сектора.
Казахстан привлек $170 млрд прямых иностранных инвестиций
Согласно приведенным в отчете данным Национального банка Казахстана, по состоянию на 1 января 2026 года накопленный объем прямых иностранных инвестиций в стране достиг 170 млрд долларов.
Из этой суммы 35,5 млрд долларов, или около 21%, приходится на Соединенные Штаты Америки. Стоит отметить, что США остаются одним из крупнейших иностранных инвесторов Казахстана, играя важную роль в развитии энергетического сектора страны.
В Госдепартаменте также обращают внимание, что фактический объем американских вложений в углеводородную отрасль может превышать официальные показатели. Это связано в том числе с поступлением инвестиций через третьи страны и особенностями учета реинвестированных доходов.
Крупные инвестиции в сырьевые отрасли сформировали основу многолетнего сотрудничества Казахстана с зарубежными компаниями. Сегодня одним из приоритетов экономической политики становится расширение инвестиционной активности за пределами традиционного нефтегазового сектора.
Диверсификация экономики и новые возможности для инвесторов
В американском отчете отмечается продвижение Казахстана в диверсификации экономики и цифровизации. Экономическая повестка страны направлена на развитие промышленности, расширение частного предпринимательства и постепенное сокращение государственного участия в экономике.
Отдельное внимание уделяется механизмам взаимодействия с иностранным бизнесом. В Казахстане действует Совет иностранных инвесторов при Президенте, проводятся встречи представителей правительства с американскими компаниями, а также двусторонние консультации по вопросам инвестиционного сотрудничества.
Для реализации инвестиционных проектов предусмотрены налоговые и таможенные преференции. Дополнительные возможности для бизнеса создают специальные экономические зоны и инвестиционные соглашения.
Важную роль играет Международный финансовый центр «Астана», предлагающий инвесторам отдельную правовую инфраструктуру, включая суд и арбитраж, основанные на принципах английского общего права.
Казахстан укрепляет позиции на международных торговых маршрутах
Инвестиционная привлекательность страны связана не только с природными ресурсами, но и с ее географическим положением на пересечении торговых путей между Азией и Европой.
В отчете отмечается, что Казахстан продолжает расширять внешнеторговые связи. По итогам 2025 года объем внешней торговли страны увеличился, а Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана.
Одним из направлений развития транспортной связности выступает Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор. Его развитие позволяет диверсифицировать логистические направления и укреплять связи с зарубежными рынками.
Расширение транспортной инфраструктуры имеет значение и для инвестиционной политики. Более эффективная логистика способна создавать новые возможности для предприятий, ориентированных на международную торговлю, переработку сырья и промышленное производство.
При этом развитие транспортных и логистических мощностей остается одной из задач, на которые обращают внимание зарубежные инвесторы.
Новые направления экономического сотрудничества
В отчете подчеркивается устойчивость казахстанской экономики на фоне внешних геополитических вызовов. Несмотря на изменения международных торговых и логистических связей, страна продолжает развивать внешнюю торговлю и работать над улучшением условий для инвесторов.
Вместе с тем американская сторона рекомендует дальше повышать прозрачностьрегулирования, совершенствовать налоговоеадминистрирование.
Оценка Госдепартамента США отражает как достигнутый Казахстаном прогресс в формировании рыночной экономики, так и направления дальнейших преобразований. Накопленный объем зарубежных инвестиций, развитие транспортных маршрутов и реформы, направленные на поддержку частного сектора, создают основу для расширения международного экономического сотрудничества.
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