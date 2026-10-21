Казахстан привлёк свыше 155 млрд долларов: какие отрасли получают инвестиции

Восемь крупных фармацевтических проектов, более ста инициатив в агропромышленном комплексе, новые металлургические предприятия и инфраструктура искусственного интеллекта – Казахстан расширяет направления работы с инвесторами. Приоритетом становится выпуск готовой продукции и глубокая переработка сырья, передает BAQ.KZ со ссылкой на материалы Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, за 2019–2026 годы страна привлекла более 155 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Новый инвестиционный цикл должен помочь диверсифицировать экономику: развивать промышленность, увеличивать несырьевой экспорт и создавать производства с высокой добавленной стоимостью.

Привлечение новых проектов, отмечают в МИД, стало одним из основных направлений многостороннего сотрудничества по инициативе Главы государства. Подбор проектов и соглашения, заключённые во время его международных визитов и переговоров, ведомство связывает с притоком иностранного капитала.

Лекарства: снизить зависимость от зарубежных поставок

Одна из задач инвестиционной политики – расширить собственное производство лекарств. Сейчас, согласно данным МИД, Казахстан импортирует более 80% лекарственных препаратов. Президент поставил задачу довести долю отечественного производства до 50% рынка.

В 2026 году заключены соглашения по восьми крупным инвестиционным проектам в фармацевтике. Их реализация должна укрепить лекарственную безопасность страны и сделать систему здравоохранения устойчивее к перебоям зарубежных поставок.

В ведомстве ожидают, что новые производства позволят создать рабочие места и повысить доступность качественных препаратов. Кроме того, развитие отрасли открывает возможности для экспорта казахстанских лекарств в Центральную Азию и другие страны.

Продукты вместо сырья: что меняется в агросекторе

В агропромышленном комплексе реализуются более 100 проектов – от создания ферм до глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Основной расчёт – получать больше готовой продукции из отечественного сырья. Например, перерабатывать зерно внутри страны, а не ограничиваться его продажей за рубеж. По оценке МИД, такой подход позволяет в несколько раз увеличить стоимость продукции, получаемой из каждой тонны сырья, развивать перерабатывающие предприятия и обеспечивать устойчивый спрос на продукцию казахстанских аграриев.

Среди крупных иностранных проектов ведомство выделяет инициативы Dalian Hesheng Holdings, Fufeng Group и Tiryaki Agro.

Отдельно отмечается проект Solico Group по производству сыров в Алматинской области. В материалах МИД компания названа арабским инвестором, а создание производства рассматривается как шаг к выходу продукции на мировой рынок.

В развитие пищевой промышленности и экспортных возможностей Казахстана, по данным ведомства, также вносят вклад транснациональные компании Mars, Carlsberg, PepsiCo и Coca-Cola.

Медь, золото и кокс: переработку хотят сосредоточить внутри страны

В горно-металлургическом комплексе инвестиции направляют на модернизацию действующих предприятий и строительство новых заводов. Цель – расширить производство металлов и готовых изделий с высокой добавленной стоимостью, постепенно сокращая зависимость отрасли от поставок первичной руды.

В Балхаше планируется запуск медеплавильного завода ТОО «Qazaq Smelter» стоимостью 750 млрд тенге. Он должен увеличить выпуск чистой катодной меди. Согласно приведённой в материалах МИД оценке, применение передовых технологий позволит сократить вредные выбросы в регионе в 12 раз.

В Павлодарской области строится Ертисский гидрометаллургический комбинат с инвестициями в размере 600 млн долларов. Проект получил статус стратегической поддержки.

На предприятии планируют применять автоклавное окисление для переработки упорных золотых концентратов. Как отмечают в ведомстве, это позволит полностью замкнуть цикл производства чистого золота внутри Казахстана.

Ещё одно направление – углехимия. В 2026 году заключено соглашение о строительстве завода металлургического кокса в Карагандинской области. Его проектная мощность составляет 1 млн тонн в год. Предприятие должно обеспечить более глубокую переработку сырья и выпуск продукции с большей добавленной стоимостью.

Промышленные соглашения и вклад международных компаний

В МИД отдельно выделяют проекты швейцарской Stadler, французской Alstom и американской Wabtec. Документы и соглашения по ним подписывались в ходе двусторонних встреч Главы государства в 2021, 2022 и 2025 годах соответственно.

По оценке ведомства, эти проекты дали импульс промышленному развитию и увеличению внутристрановой ценности – той части стоимости продукции, которая создаётся в Казахстане. Их влияние в МИД связывают и с вкладом в ВВП.

Развитие таких производств должно расширять экспорт готовой продукции. Среди ожидаемых результатов – положительное влияние на торговый баланс, рост налоговых поступлений и технологическое обновление экономики.

Экибастуз: инфраструктура для экспорта цифровых услуг

Помимо заводов, Казахстан развивает инфраструктуру для искусственного интеллекта, облачных технологий и цифровых сервисов.

Один из крупных проектов – «Долина центров обработки данных» в Экибастузе. Здесь предусмотрено создание международного кластера дата-центров, облачных сервисов и инфраструктуры ИИ.

Согласно материалам МИД, проект реализуют Firebird и NVIDIA в рамках пакета соглашений на сумму до 10 млрд долларов. Предусмотрено создание высокопроизводительного вычислительного кластера с перспективой размещения до 100 тысяч графических процессоров последнего поколения.

Одно из направлений его развития – экспорт цифровых услуг. Центры обработки данных в ведомстве рассматривают как ключевую инфраструктуру экономики, в которой всё большую роль играют искусственный интеллект и облачные технологии.

Параллельно расширяется телекоммуникационная сеть. «Казахтелеком» реализовал проект строительства волоконно-оптических линий связи в 828 сельских населённых пунктах. Общая протяжённость проложенных линий составила около 14,4 тысячи километров.

Ещё один проект соединит Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря. Транскаспийская волоконно-оптическая линия пройдёт по маршруту Актау – Сумгаит, её протяжённость составит около 370 километров. Проект реализуют «Казахтелеком» и AzerTelecom International.

В МИД рассчитывают, что развитие этой инфраструктуры поможет привлечь международные IT-компании и облачных провайдеров, а также создаст основу для отечественных проектов в сфере ИИ, финансовых технологий и других высокотехнологичных сервисов.

Электроэнергия: новая генерация в Актау и использование отходов в Алматы

Увеличение генерирующих мощностей и обновление энергетической инфраструктуры – ещё одно направление работы с инвесторами.

В Актау реализуется инвестиционное соглашение по проекту Huadian Kazakhstan Energy Ltd. Он предусматривает строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт. Новая генерация должна укрепить энергетическую безопасность региона.

В Алматы компания Hunan Junxin Environmental Protection реализует проект энергетической утилизации твёрдых бытовых отходов. Он предполагает использование мусора как ресурса для производства электричества вместо его традиционного захоронения.

Проектная мощность – до 2 тысяч тонн отходов в сутки, электрическая мощность – до 60 МВт.

Ожидается, что предприятие позволит уменьшить объёмы отходов, поступающих на полигоны, снизить экологическую нагрузку на город и обеспечить дополнительную выработку электроэнергии. В материалах МИД также заявлена задача внедрить технологии обращения с отходами, соответствующие международным экологическим требованиям.

Китайский опыт в этой сфере ведомство рассматривает как приоритетный для применения в сопоставимых условиях.

Как изменилась структура иностранных инвестиций

За последние семь лет, по данным МИД, усилился приток капитала в обрабатывающую и химическую промышленность, транспорт, связь, финансовую и страховую деятельность.

Доля обрабатывающей промышленности выросла с 14,2% в 2019 году до 21,3% в 2025-м. Разница составляет 7,1 процентного пункта.

В химической промышленности объём инвестиций за тот же период увеличился с 98,8 млн до 1,2 млрд долларов. Ведомство оценивает рост в 12,6 раза. В секторе связи вложения выросли со 105 млн до 1,3 млрд долларов – в 12,4 раза.

В финансовой и страховой деятельности объём прямых иностранных инвестиций увеличился с 1 млрд до 4,2 млрд долларов. В материалах МИД указан рост в 4,1 раза.

Меняется и география вложений. К крупнейшим инвесторам Казахстана относятся Россия, Китай, США, Нидерланды, Швейцария и Франция. Вместе с тем усиливается присутствие стран Ближнего Востока и Азии.

Так, инвестиции из ОАЭ выросли со 158,2 млн долларов в 2019 году до 1,6 млрд долларов в 2025-м. Вложения из Катара достигли 1,3 млрд долларов, из Сингапура – 1,4 млрд долларов.

В МИД отмечают положительную динамику привлечения капитала на фоне глобальной геоэкономической нестабильности. Согласно материалам ведомства, Казахстан сохраняет положение крупнейшего получателя иностранных инвестиций в Центральной Азии, несмотря на сокращение потоков ПИИ в страны региона.

Отдельно приводятся данные Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана – ЭСКАТО. По ним, в 2025 году объём привлечённых Казахстаном инвестиций в новые проекты составил 19 млрд долларов, превысив показатель 2024 года на 266%.

В материалах МИД указано, что на Казахстан пришлось почти 89% внутрирегиональных прямых иностранных инвестиций в новые проекты в Северной и Центральной Азии.

Какие условия государство предлагает инвесторам

Для поддержки крупных проектов с 2021 года применяется механизм соглашений об инвестициях. Такое соглашение заключается между государством и инвестором по решению правительства.

Согласно материалам МИД, инструмент распространяется на проекты с объёмом вложений не менее 7,5 млн МРП – свыше 32 млрд тенге в приведённом ведомством пересчёте.

Документ закрепляет обязательства обеих сторон, условия реализации проекта и гарантии стабильности ключевых условий на протяжении инвестиционного цикла. Именно предсказуемость и долгосрочные гарантии, отмечают в министерстве, важны для бизнеса при принятии решений о крупных вложениях.

В Казахстане заключено около 70 таких соглашений. Инвесторы ведут работу по предусмотренным ими проектам.

Более 3,5 тысячи проектов сопровождают через цифровую платформу

Для взаимодействия инвесторов с государственными органами по поручению Главы государства разработана Национальная цифровая инвестиционная платформа.

Сейчас в ней отражены более 3,5 тысячи проектов общей стоимостью около 106 трлн тенге. Платформа позволяет государственным органам и национальным компаниям постоянно сопровождать проекты, отслеживать ход их реализации в реальном времени и при необходимости содействовать ускоренному получению необходимых услуг.

В МИД отмечают, что цифровизация делает сопровождение инвестиционных инициатив прозрачнее, ускоряет взаимодействие с государством и позволяет учитывать потребности каждого инвестора. Это, по оценке ведомства, положительно влияет на инвестиционный климат.

Общую задачу перечисленных проектов министерство связывает со структурным изменением экономики: развитием современных производств, глубокой переработки и цифровой инфраструктуры.

«Именно такой подход обеспечивает долгосрочный экономический рост, создает качественные рабочие места и укрепляет технологический суверенитет страны», – говорится в материалах МИД.

Реализуемые инициативы и принятые решения ведомство рассматривает как основу для дальнейшего развития экономики и устойчивого роста ВВП.