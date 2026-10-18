Казахстан резко увеличил экспорт льна, масла и муки

Казахстан наращивает экспорт сельхозпродукции и продуктов её переработки. За январь–август заметно выросли поставки подсолнечного масла, пшеницы, муки, семян льна и кормов для животных. Одним из лидеров стало подсолнечное масло. Его экспорт в денежном выражении увеличился на 48,5%, до 672,8 млн долларов. В физическом выражении поставки выросли на 35,9% — до 611,4 тыс. тонн.

По итогам 2025 года Казахстан вошёл в шестёрку крупнейших мировых экспортёров этой продукции и занял второе место среди поставщиков в Китай. Экспорт пшеницы вырос на 26,5%, до 1,25 млрд долларов. За рубеж отправили более 5,5 млн тонн зерна — на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки пшеничной и пшенично-ржаной муки увеличились на 36%, достигнув 400 млн долларов. В натуральном выражении экспорт вырос на 22,8% — до 1,38 млн тонн. Ещё более заметную динамику показали семена льна: за восемь месяцев экспортная выручка увеличилась в 2,3 раза, до 387,8 млн долларов, а объём поставок — в 2,5 раза, до 780,8 тыс. тонн.

Экспорт готовых кормов для животных вырос на 60,8%, до 577,6 млн долларов. Физические объёмы поставок увеличились на 44,2%. В целом экспорт подсолнечного масла, муки и готовых кормов для животных достиг 1,65 млрд долларов. Это примерно на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поставок продукции переработки показывает, что Казахстан увеличивает экспорт товаров с добавленной стоимостью.