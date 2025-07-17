В первом полугодии 2025 года машиностроительная отрасль Казахстана продемонстрировала рост на 11,1%, что стало рекордным показателем среди секторов обрабатывающей промышленности. Основные драйверы - автомобилестроение, выпуск электротехники и сельхозтехники, передает BAQ.KZ.

Ключевой вклад в динамику дал автопром, на долю которого приходится 41% всего машиностроения. В этом году в стране откроются два новых завода - мультибрендовый в Алматы и в Костанае.

По планам, в 2025 году в Казахстане будет произведено более 147 тысяч автомобилей, однако, как заявляют в Министерстве промышленности и строительства, есть потенциал и для превышения этой цифры.

Продолжает расти производство бытовой техники. В этом году в Казахстане стартует сборка телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung. Это станет важным шагом к импортозамещению и расширению ассортимента отечественной продукции.

В секторе сельхозмашиностроения уже 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам обеспечиваются казахстанскими предприятиями. За полгода произведено более 4 тысяч тракторов и 441 комбайн, а к концу года планируется выпустить свыше 10 тысяч единиц сельхозтехники.

На рынке железнодорожного машиностроения продолжает набирать обороты завод Stadler Kazakhstan в Астане. В 2024 году в стране выпущено 125 локомотивов и 2,7 тыс. вагонов. Минтранс инициировал нормативные изменения, ограничивающие использование вагонов с продлённым сроком службы - это создаёт дополнительный спрос на новую технику.

Для дальнейшего роста вице-премьер Серик Жумангарин поручил упростить процедуры выдачи сертификатов отечественным производителям и обеспечить оперативное согласование нормативных документов. Это позволит ускорить запуск новых моделей и загрузить производственные мощности на полную мощь.