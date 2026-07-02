Казахстан улучшил свои позиции в мировом рейтинге устойчивого развития. Согласно Sustainable Development Report 2026, страна заняла 67-е место среди 169 государств по Индексу достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. В 2025 году республика занимала 70-е место среди 167 стран.

По итогам нового рейтинга Казахстан опередил ряд государств G20, в том числе Индонезию, Мексику, Турцию, Индию и Саудовскую Аравию.

Одним из наиболее заметных результатов стал прогресс по Цели устойчивого развития №6 «Чистая вода и санитария». Доступ населения к базовым услугам питьевого водоснабжения увеличился с 95,4% до 97,8%. Также сократились объемы забора пресной воды и воды, используемой при производстве импортируемых товаров.

В отчете также отмечается положительная динамика по направлениям, связанным с развитием социальной сферы, модернизацией инфраструктуры, поддержкой инноваций и повышением уровня благосостояния населения.

Кроме того, Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, включенной в экспертный опрос Sustainable Development Solutions Network (SDSN) по вопросам интеграции Целей устойчивого развития в государственную политику.