Казахстан завоевал четыре медали в шоссейных гонках по пара велоспорту на Азиатских Пара играх
Общее число наград сборной Казахстана достигло 47.
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Казахстанские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали в шоссейных гонках по пара велоспорту на V Азиатских Пара играх.
В мужской гонке класса B на дистанции 65 километров Наиль Ермуханбет вместе с пилотом Русланом Алиевым финишировал первым с результатом 2 часа 1 минута 21 секунда.
Серебряную медаль в этой дисциплине завоевали Кирилл Илюкевич и его пилот Глеб Бруссенский. Они преодолели дистанцию за 2 часа 11 минут 42 секунды.
В женской гонке на 55 километров золотыми призёрами стали Анастасия Калаус и её пилот Полина Братчикова. Их результат — 2 часа 5 минут 47 секунд.
Второе место заняли Жулдыз Кайнарова и её пилот Анжелла Соловьёва, показав время 2 часа 9 минут 43 секунды.
Таким образом, казахстанские спортсмены заняли первые и вторые места в обеих шоссейных гонках.
По итогам седьмого соревновательного дня V Азиатских Пара игр в активе сборной Казахстана 47 медалей: 12 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых.
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