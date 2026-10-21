Казахстан завоевал ещё четыре золота на Азиатских Пара играх

Сборная Казахстана завоевала ещё восемь медалей на Азиатских Пара играх в Аичи и Нагое: четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Общее число наград казахстанских спортсменов достигло 31, передает BAQ.KZ.

Четыре победы в парадзюдо и велоспорте

Актолкын Сейилбекова выиграла соревнования по парадзюдо в весовой категории свыше 70 кг в классе J1. Она провела четыре схватки по круговой системе и победила в каждой.

Зарина Раифова завоевала золото в той же весовой категории – свыше 70 кг – в классе J2.

В велоспорте Наиль Ермуханбет стал первым в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20 км в классе B. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 09,17 секунды. Серебро в этой дисциплине досталось ещё одному казахстанцу – Кириллу Илюкевичу с результатом 35 минут 26,64 секунды.

Анастасия Калаус победила в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км в классе B. Её результат – 32 минуты 21,54 секунды.

Первая награда в стрельбе из лука

Темирлан Сейиткамал и Нуршат Толекасым принесли Казахстану первую медаль этих Игр в стрельбе из лука. В парном турнире в классе W1 они дошли до финала, где уступили представителям Китая и завоевали серебро.

Ещё две награды казахстанцы выиграли в лёгкой атлетике. Ислам Салимов стал серебряным призёром в прыжках в длину в классе T13 с результатом 6,30 метра.

Махамбет Сериккалиев взял бронзу в толкании ядра в классе F53. Его результат составил 6,81 метра.

Теперь в активе сборной Казахстана девять золотых, десять серебряных и двенадцать бронзовых медалей.