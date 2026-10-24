Казахстанец Максим Богатырев завоевал второе золото чемпионата мира по параканоэ
Казахстанский спортсмен стал лучшим в гонке на парабайдарке на дистанции 8,2 километра в Аргентине.
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Казахстанец Максим Богатырев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по марафону на байдарках и каноэ и параканоэ, который проходит в Аргентине.
Как сообщает Национальная федерация гребных видов спорта, на этот раз Богатырев одержал победу в гонке на парабайдарке в классе KL1. Он преодолел дистанцию 8 километров 200 метров за 48 минут 05,34 секунды. Серебряным призёром стал представитель Аргентины Диего Хорхе.
Первое золото казахстанский спортсмен завоевал в первый день соревнований, победив в гонке на параканоэ. Таким образом, Богатырев стал двукратным чемпионом мира на нынешнем турнире.
Его первая победа также вошла в историю казахстанского спорта: Богатырев стал первым представителем страны, завоевавшим золото чемпионата мира по параканоэ и гребле на байдарках.
Мировое первенство проходит в аргентинском городе Гуалегуайчу. В соревнованиях участвуют 683 спортсмена из 38 стран. В параканоэ разыгрывают 14 комплектов медалей. Чемпионат мира завершится 25 октября.
Летом этого года Максим Богатырев также завоевал две серебряные медали на лицензионном чемпионате Азии, который состоялся в Туркестане.
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