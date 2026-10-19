Казахстанец molodoy вместе с FURIA выиграл Thunderpick World Championship 2026

Казахстанский киберспортсмен Данил «molodoy» Голубенко в составе FURIA стал победителем Thunderpick World Championship 2026 по Counter-Strike 2.

В гранд-финале FURIA обыграла BetBoom Team со счетом 3:2. Серия растянулась на пять карт. Бразильская команда забрала Dust2 со счетом 13:6, уступила Ancient 16:19 и Nuke 9:13, после чего выиграла Mirage 13:11 и решающую Cache 13:6.

Для FURIA эта победа стала второй подряд на Thunderpick World Championship. Годом ранее команда уже выигрывала этот турнир.

Отдельно в финале отметился molodoy. Казахстанец набрал 85 убийств, больше всех среди игроков FURIA. Его итоговая статистика составила 85 убийств при 78 смертях.

Победа принесла FURIA первое место на турнире. Призовой фонд Thunderpick World Championship 2026 составил 1 млн долларов. По данным HLTV, за первое место в распределении призовых указаны 250 тыс. долларов, при этом общий фонд делится поровну между игроками и клубами. После финала molodoy опубликовал видео в своем Telegram-канале и показал завоеванную медаль.

«Всем спасибо, кто поддерживает. Могу лично за себя сказать, очень сильно рад. Да, не сыграл, может быть, хорошо, но победа есть победа», - сказал он.

Киберспортсмен добавил, что команда давно не выигрывала турниры, поблагодарил болельщиков за поддержку и сообщил, что возьмет несколько дней отдыха перед следующим соревнованием.

«Хочу еще сказать всем спасибо, кто поддерживает. Я вижу, что очень много людей из Казахстана в меня верит. Для меня это, наверное, большая мотивация», - сказал он.

Киберспортсмен рассказал и о проблемах со зрением.