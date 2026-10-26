Казахстанец Нурсултан Турсынов продолжит борьбу на чемпионате мира в Астане
Борец получил путевку в 1/8 финала в весе до 87 кг без проведения схватки.
26 Октября 2026, 19:13
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26 Октября 2026, 19:1326 Октября 2026, 19:13
206Фото: НОК РК
Представитель Казахстана Нурсултан Турсынов вышел в 1/8 финала чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане. В первом раунде его соперником должен был стать катарский борец Джафар Хан.
Поединок не состоялся, поскольку спортсмен из Катара не вышел на ковер. В результате победу засчитали Турсынову, который прошел в следующий этап соревнований.
Казахстанский борец продолжит выступление на чемпионате мира в весовой категории до 87 кг.
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