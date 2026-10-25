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  • Казахстанец вошел в тройку сильнейших летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Казахстанец вошел в тройку сильнейших летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Казахстанский спортсмен занял третье место в общем зачёте серии, набрав 201 очко.

25 Октября 2026, 12:31
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НОК РК 25 Октября 2026, 12:31
25 Октября 2026, 12:31
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Фото: НОК РК

Представитель сборной Казахстана Данил Васильев завершил летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина на третьем месте в общем зачёте. 

Заключительный этап серии прошёл в немецком Клингентале. По итогам сезона Васильев набрал 201 очко и вошёл в тройку лучших спортсменов.

Победителем общего зачёта стал японец Наоки Накамура, заработавший 450 очков. Второе место занял австриец Даниэль Чофениг с 216 очками. Четвёртым финишировал швейцарец Грегор Дешванден, в активе которого 196 очков.

Бронзовый результат Васильева стал историческим достижением для Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина.

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