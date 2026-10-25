Казахстанец вошел в тройку сильнейших летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Представитель сборной Казахстана Данил Васильев завершил летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина на третьем месте в общем зачёте.

Заключительный этап серии прошёл в немецком Клингентале. По итогам сезона Васильев набрал 201 очко и вошёл в тройку лучших спортсменов.

Победителем общего зачёта стал японец Наоки Накамура, заработавший 450 очков. Второе место занял австриец Даниэль Чофениг с 216 очками. Четвёртым финишировал швейцарец Грегор Дешванден, в активе которого 196 очков.

Бронзовый результат Васильева стал историческим достижением для Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина.