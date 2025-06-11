Казахстанский стрелок Валерий Рахимжан блестяще выступил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, проходящем в Мюнхене (Германия), передает BAQ.KZ. В дисциплине стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров он завоевал серебряную медаль, уверенно проведя финал и набрав 241.9 очка.

Победителем соревнований стал представитель Китая Ху Кай с результатом 242.3, а бронза досталась хозяину турнира, немецкому стрелку Кристиану Райцу - 220.8 очка.

Особую ценность успеху Рахимжана придаёт тот факт, что он начал финальную часть соревнований с шестой позиции по итогам квалификации, сумев опередить более титулованных соперников и вырваться в призовую тройку.