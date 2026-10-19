Казахстанка Турсынай Кабыл взяла серебро Азиатских Пара игр в Нагое
19 Октября 2026, 11:34
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19 Октября 2026, 11:3419 Октября 2026, 11:34
134Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль V Азиатских Пара игр, которые проходят в японской Нагое.
В соревнованиях по пара пауэрлифтингу она выступила в весовой категории до 41 кг и успешно выполнила все три попытки.
Сначала Кабыл подняла 100 кг, затем 102 кг, а в заключительной попытке справилась со 104 кг. Этот результат принес ей второе место.
Золото выиграла представительница Китая Цуй Чжэ с результатом 120 кг. Бронзовую медаль завоевала Ни Ненгах Видиасих из Индонезии, поднявшая 97 кг.
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