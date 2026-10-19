Казахстанка Турсынай Кабыл взяла серебро Азиатских Пара игр в Нагое

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль V Азиатских Пара игр, которые проходят в японской Нагое.

В соревнованиях по пара пауэрлифтингу она выступила в весовой категории до 41 кг и успешно выполнила все три попытки.

Сначала Кабыл подняла 100 кг, затем 102 кг, а в заключительной попытке справилась со 104 кг. Этот результат принес ей второе место.

Золото выиграла представительница Китая Цуй Чжэ с результатом 120 кг. Бронзовую медаль завоевала Ни Ненгах Видиасих из Индонезии, поднявшая 97 кг.