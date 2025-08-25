Казахстанская теннисистка Зауреш Акашева завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Feeder Panagyurishte в болгарском Пангарюштэ, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Акашева обыграла Мириам Карновале (Италия) — 3:1, Доминику Вильчкову (Словакия) — 3:0 и Шима Сафаэи (Иран) — 3:2. В полуфинале она уступила Анастасии Димитренко (Украина) — 1:3 и стала третьей.

До четвертьфинала турнира также дошли: Жанерке Кошкумбаева (одиночный разряд), Владислав Захаров / Дайто Оно (Казахстан / Япония, парный разряд), Зауреш Акашева / Сарвиноз Миркадирова (парный разряд), Жанерке Кошкумбаева / Элина Рахими (Казахстан / Иран, парный разряд), Искендер Харки / Сарвиноз Миркадирова (смешанный разряд).