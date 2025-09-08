Казахстанская теннисистка завоевала престижный титул в Китае
Победа на ITF W15 в Китае.
Сегодня, 16:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
77
20-летняя теннисистка Аружан Сагандыкова завоевала титул чемпионки турнира ITF W15 в Китае, передает BAQ.KZ.
В финальном матче она уверенно обыграла россиянку Марию Калякину со счётом 6:4, 6:3.
Это уже второй одиночный титул Аружан под эгидой ITF — первый она выиграла в 2023 году на турнире в Тунисе.
"Я очень счастлива снова поднять трофей! Этот успех — большая мотивация работать ещё усерднее и идти к новым вершинам, — поделилась победительница. — Спасибо моей семье, тренеру, Федерации тенниса Казахстана и всем, кто меня поддерживает".
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции
- Tesla заплатит миллион долларов Илону Маску, если он выведет компанию на новый уровень
- Робота для "умного" полива изобрёл школьник из Абайской области