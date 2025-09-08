20-летняя теннисистка Аружан Сагандыкова завоевала титул чемпионки турнира ITF W15 в Китае, передает BAQ.KZ.

В финальном матче она уверенно обыграла россиянку Марию Калякину со счётом 6:4, 6:3.

Это уже второй одиночный титул Аружан под эгидой ITF — первый она выиграла в 2023 году на турнире в Тунисе.