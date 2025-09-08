  • 8 Сентября, 16:45

Казахстанская теннисистка завоевала престижный титул в Китае

Победа на ITF W15 в Китае.

20-летняя теннисистка Аружан Сагандыкова завоевала титул чемпионки турнира ITF W15 в Китае, передает BAQ.KZ.

В финальном матче она уверенно обыграла россиянку Марию Калякину со счётом 6:4, 6:3.

Это уже второй одиночный титул Аружан под эгидой ITF — первый она выиграла в 2023 году на турнире в Тунисе.

"Я очень счастлива снова поднять трофей! Этот успех — большая мотивация работать ещё усерднее и идти к новым вершинам, — поделилась победительница. — Спасибо моей семье, тренеру, Федерации тенниса Казахстана и всем, кто меня поддерживает".

